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إطلاق صاروخين من جنوب لبنان وصفارات الانذار تدوي في الجليل الغربي

12/15/2023 8:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع الجرداح الإسرائيلي في الجليل الغربي.


كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط صواريخ عدة أطلقت من الأراضي اللبنانية في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي.

ونقلت مراسلة الجزيرة أن صفارات الإنذار تدوي في بلدة عرب العرامشة الحدودية بالجليل الغربي.

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