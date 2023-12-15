إطلاق صاروخين من جنوب لبنان وصفارات الانذار تدوي في الجليل الغربي

إطلاق صاروخين من جنوب لبنان وصفارات الانذار تدوي في الجليل الغربي
التاريخ
12/15/2023 8:12:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع الجرداح الإسرائيلي في الجليل الغربي.
كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط صواريخ عدة أطلقت من الأراضي اللبنانية في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي.
ونقلت مراسلة الجزيرة أن صفارات الإنذار تدوي في بلدة عرب العرامشة الحدودية بالجليل الغربي.
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