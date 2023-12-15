حزب الله: استهدفنا موقع الجرداح وقوة اسرائيلية خاصة

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع الجرداح في الجليل الغربي "بصواريخ "بركان" واكد أنه حقق "إصابة مباشرة فيه

كما واعلن حزب الله منذ قليل استهداف قوة إسرائيلية قرب مقر قيادة الاستخبارات في ثكنة ميتات واسقطوا أفرادها بين قتيل وجريح

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت بسقوط صواريخ عدة أطلقت من الأراضي اللبنانية في "مناطق مفتوحة" بالجليل الغربي.



وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدات في جنوبي لبنان بالطائرات المسيرة والمدفعية، وألقى منشورات تحذر السكان من التعاون مع حزب الله.

