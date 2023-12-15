حزب الله: استهدفنا موقع الجرداح وقوة اسرائيلية خاصة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع الجرداح في الجليل الغربي "بصواريخ "بركان" واكد أنه حقق "إصابة مباشرة فيه
كما واعلن حزب الله منذ قليل استهداف قوة إسرائيلية قرب مقر قيادة الاستخبارات في ثكنة ميتات واسقطوا أفرادها بين قتيل وجريح
وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت بسقوط صواريخ عدة أطلقت من الأراضي اللبنانية في "مناطق مفتوحة" بالجليل الغربي.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدات في جنوبي لبنان بالطائرات المسيرة والمدفعية، وألقى منشورات تحذر السكان من التعاون مع حزب الله.
MENAFN15122023000208011052ID1107603552
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.