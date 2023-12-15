فيديو- اصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح اثناء تغطيته قصفا في خانيونس

فيديو- اصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح اثناء تغطيته قصفا في خانيونس
التاريخ
12/15/2023 8:12:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت قناة الجزيرة اصابة مراسلها وائل الدحدوح خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في خانيونس
ووثق صحفي فلسطيني لحظة اصابة وائل الدحدوح بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال
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