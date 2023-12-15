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فيديو- اصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح اثناء تغطيته قصفا في خانيونس

12/15/2023 8:12:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت قناة الجزيرة اصابة مراسلها وائل الدحدوح خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في خانيونس

ووثق صحفي فلسطيني لحظة اصابة وائل الدحدوح بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال



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