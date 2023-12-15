إنتل تكشف عن الجيل الخامس من معالجات «زيون» لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت إنتل اليوم عن إطلاق الجيل الخامس من معالجات «زيون» خلال فعالية «الذكاء الاصطناعي في كل مكان» التي أقامتها العلامة. وتتميز هذه المعالجات بأداء قوي لكل واط 1 لتقليل التكاليف الإجمالية في أعباء العمل الضرورية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أدائها العالي في الحوسبة وقواعد البيانات والتحليلات والشبكات والتخزين والأمان. 2 ويمثل هذا المعالج الترقية الثانية لسلسلة Xeon في أقل من عام، مما يوفر للعملاء قدرات حوسبة أكبر وذاكرة أسرع مع استهلاك الكمية نفسها من الطاقة.2 ويتوافق المعالج الجديد مع البرمجيات والمنصات نفسها في الجيل السابق، مما يسمح للعملاء بترقية وإطالة عمر استثمارات البنية التحتية مع تقليل التكاليف وانبعاثات الكربون.



وقالت ساندرا ريفيرا، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة إنتل والمدير العام لمركز البيانات ومجموعة الذكاء الاصطناعي:«صممنا الجيل الخامس من معالجات»زيون«خصيصاً لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث توفر أداءً أعلى للعملاء الذين يستخدمون إمكانات الذكاء الاصطناعي في السحابة والشبكة واستخدامات الحوسبة الطرفية. ويأتي إطلاق الجيل الخامس من هذه المعالجات وفق أسس علمية مدروسة تضمن تسريع اعتمادها على نطاق واسع مع تقليل تكاليفها الإجمالية، ما يمثل ثمرة تعاوننا طويل الأمد مع العملاء والشركاء ومجتمع المطورين».



وتمتاز المعالجات الجديدة بقدرة تسريع الذكاء الاصطناعي مدمجة في جميع أنويتها، ما يضمن مواكبة متطلبات أعباء العمل الكبيرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بصورة شاملة دون الحاجة إلى إضافة مسرعات منفصلة، بما في ذلك تعزيز أداء الاستدلال بنسبة تصل إلى 42% وزمن استجابة أقل من 100 ميلي ثانية على نماذج اللغة الكبيرة دون مقياس 20 مليار.

توفير

وبالمقارنة مع جيلها السابق، توفر هذه المعالجات أداء أعلى بمعدل 21% للحوسبة العامة4، بالإضافة إلى تحسين الأداء لكل واط بنسبة 36% في المتوسط عبر مجموعة من أعباء العمل لدى العملاء5. ويمكن للعملاء الذين يقومون بشراء أجهزة جديدة بشكل دوري كل 5 سنوات والترقية إلى الأجيال الأحدث تقليل تكاليف الإجمالية بنسبة تصل إلى 77%.

ويستند الجيل الخامس من معالجات Xeon إلى مزايا الأجيال السابقة ويتمتع بابتكارات جديدة تتيح مزايا على صعيدي الأداء والكفاءة، حيث يدعم ما يصل إلى 64 نواة لكل وحدة معالجة مركزية وحوالي ثلاثة أضعاف الحد الأقصى لمستوى التخزين المؤقت الأعلى مقارنة بالجيل السابق. وتوفر أيضاً ثماني قنوات من ذاكرة DDR5 لكل وحدة معالجة مركزية، وتدعم ذاكرة DDR5 بما يصل إلى 5,600 ميجاترانسفير في الثانية، فضلاً عن زيادة عرض النطاق الترددي بين المقابس بفضل تقنية UPI 2.0 من إنتل، ما يوفر حوالي 20 مليار جيجاترانسفير في الثانية. وتدعم بعض الأجهزة المزودة بمعالج Xeon من الجيل الخامس أعباء العمل وفق معيار CXL 3 من خلال مزودي خدمات الحوسبة السحابية الرائدين.



وتتوافق معالجات الجيل الخامس من Xeon مع الجيل السابق من حيث المقابس، ومن المقرر توفير مجموعة واسعة من أنظمة المقبس الفردي والثنائي اعتباراً من الربع الأول من عام 2024، من قبل أفضل الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، بما في ذلك سيسكو وديل وهيوليت باكارد إنتربرايز وآي إي آي تي سيستمز ولينوفو وسوبر مايكرو كمبيوتر وغيرها. كما سيقوم أبرز مزودي خدمات الحوسبة السحابية بالإعلان عن توفر أجهزة مزودة بمعالج Xeon من الجيل الخامس خلال العام.



وتوفر تقنية Trust Domain Extensions الجديدة من إنتل مستوى أعلى من الحماية والأمان على مستوى الآلة الافتراضية، مما يعزز الخصوصية والتحكم في البيانات. وتم إطلاق هذه التقنية مطلع العام الجاري مع معالجات Xeon من الجيل الرابع، وهي متوفرة لدى مزودين محددين لخدمات الحوسبة السحابية، على أن تتوفر لجميع مصنعي المعدات الأصلية ومزودي خدمات الحوسبة السحابية مع إطلاق الجيل الخامس من معالجات Xeon.

وتتيح الآلة الافتراضية بتقنيةTrust Domain Extensions لمضيف السحابة ومراقب الأجهزة الافتراضية وغيرها من الآلات الافتراضية على المنصة عزل أنظمة تشغيل الضيف وتطبيقات الآلة الافتراضية عن الوصول.



معالجات محمولة



كما أعلنت إنتل عن إطلاق معالجاتها المحمولة Intel® CoreTM Ultra خلال الفعالية، وتوفر هذه المعالجات كفاءة عالية في استهلاك طاقة وأداء حوسبة ورسومات عالمي المستوى، فضلاً عن أفضل تجربة في استخدام الحواسيب الشخصية المدعمة بالذكاء الاصطناعي1 للمنصات المحمولة والأجهزة الطرفية. وتتوفر معالجات Core Ultra المحمولة الجديدة من إنتل للبيع في المتاجر وعبر الإنترنت على مستوى العالم ابتداءً من اليوم، وستعمل على تشغيل أكثر من 230 جهازاً من أوائل الحواسيب الشخصية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي من العلامات الشريكة؛ بما في ذلك آيسر وأسوس وديل وداينابوك وجيجابايت وإتش بي ولينوفو وإل جي ومايكروسوفت وإم إس آي وسامسونج.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ميشيل جونستون هولثوس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنتل والمدير العام لمجموعة حوسبة العملاء: «تتيح إنتل من خلال إطلاقها لمعالجات Core Ultra الجديدة تقنية الذكاء الاصطناعي على الحواسيب الشخصية على نطاق واسع وبسرعة قياسية. وستشكل أجهزة الحاسوب الشخصية التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي 80% من سوق أجهزة الحاسوب الشخصية2 خلال السنوات الأربع المقبلة، وتأتي إنتل في مقدمة الشركات التي يمكنها تقديم الجيل القادم من المعالجات عالية الحوسبة، نظراً لتمتعها بمجموعة واسعة من الشركاء في مجالي الأجهزة والبرمجيات».