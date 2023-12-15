«مدرسة الرقص» تؤكد استمرار ليفاندوفسكي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية، موقف البولندي روبرت ليفاندوفسكي من الاستمرار مع ناديه برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت في وقت سابق أن مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة أصبح غامضاً، بسبب بند مثير في عقده، يحق من خلاله لبرشلونة فسخ عقد اللاعب من طرف واحد قبل نهايته بموسم، وعدم منح البولندي راتب السنة الأخيرة، إذا لم يلعب ليفاندوفسكي 55% من مباريات الموسم المقبل 2025/2024، مشيرة إلى أن مسؤولي البلوغرانا يخططون لتفعيل هذا البند بسبب انخفاض مستوى المهاجم الدولي.

وعادت نفس الصحيفة، وأكدت في تقرير جديد أن ليفاندوفسكي ينوي الاستمرار لنهاية عقده مع البارسا الذي ينتهي في 2026، رغم تراجع مستواه، مشيرة إلى أن الدليل هو تصريحات آنا ليفاندوفسكي زوجة اللاعب لإحدى الشبكات البولندية، بشأن شعورها بالارتياح وتفكيرها في عدد من المشاريع داخل مدينة برشلونة، مثل مدرسة للرقص وصالة للألعاب الرياضية.

وقالت: "على الرغم من أنني لا أزال أدير شركات في بولندا إلا أنني الآن أذهب إليها بشكل أقل، عندما عشنا في ميونخ كنت منهمكة تمامًا في العمل، وأعيش في دوامة من الاضطراب، وفي بعض الأحيان تساءلت عن سبب قيامي بذلك، وسألني روبرت هذا السؤال أيضاً".

وأضافت: "بعد انتقالي إلى برشلونة غيرت طريقتي في رؤية الحياة، بدأت أقدرها أكثر وأستمتع بها على أكمل وجه، لقد علمني الكاتالونيون أن هناك حياة واحدة فقط تستحق الاستمتاع بها، أتمنى أن نستقر هنا ونبقى لفترة طويلة، لأن حياتنا اليومية هنا مختلفة تماماً عن تلك الموجودة في وارسو أو ميونخ، نحن نعيش بالقرب من الشاطئ ونقضي الكثير من الوقت هناك".

وكان ليفاندوفسكي انتقل إلى برشلونة قادماً من بايرن ميونخ صيف 2022، بعقد يمتد حتى صيف 2026.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز