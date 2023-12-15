قناص يصيب وائل الدحدوح بيده - فيديو

قناص يصيب وائل الدحدوح بيده - فيديو
التاريخ
12/15/2023 8:00:13 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - إصابة مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح برصاص قناص إسرائيلي في يده.
ونقل الدحدوح إلى مستشفى ناصر الطبي.
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