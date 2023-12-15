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امرأة تسطو على شاحنة محمّلة بآلاف قطع الدوناتس

12/15/2023 7:26:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قد تكون سرقة البعض لشاحنات مصفحة خبراً مألوفاً... لكن في أستراليا، اتُهمت امرأة تبلغ 28 عاماً الخميس بالسطو على شاحنة تحمل حوالي 10 آلاف كعكة "دوناتس".

وكانت سيارة التوصيل العادية متوقفة للتزود بالوقود في إحدى ضواحي سيدني، عندما صعدت الشابة الشرهة على متنها لتغادر مع الغلّة الطازجة.

وبعد أكثر من أسبوع، عثرت الشرطة على السيارة مهجورة في موقف للسيارات في ضواحي المدينة الأسترالية الكبرى.

وقُبض على المرأة الخميس، ووُجهت لها تهمة الاستيلاء على شاحنة من دون موافقة صاحبها، بحسب الشرطة.

وقالت إن كعكات الدوناتس التابعة لأحد فروع سلسلة أمريكية شهيرة قد "دُمّرت" بالكامل.

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