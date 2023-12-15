امرأة تسطو على شاحنة محمّلة بآلاف قطع الدوناتس

(MENAFN
- Al-Bayan)
قد تكون سرقة البعض لشاحنات مصفحة خبراً مألوفاً... لكن في أستراليا، اتُهمت امرأة تبلغ 28 عاماً الخميس بالسطو على شاحنة تحمل حوالي 10 آلاف كعكة "دوناتس".
وكانت سيارة التوصيل العادية متوقفة للتزود بالوقود في إحدى ضواحي سيدني، عندما صعدت الشابة الشرهة على متنها لتغادر مع الغلّة الطازجة.
وبعد أكثر من أسبوع، عثرت الشرطة على السيارة مهجورة في موقف للسيارات في ضواحي المدينة الأسترالية الكبرى.
وقُبض على المرأة الخميس، ووُجهت لها تهمة الاستيلاء على شاحنة من دون موافقة صاحبها، بحسب الشرطة.
وقالت إن كعكات الدوناتس التابعة لأحد فروع سلسلة أمريكية شهيرة قد "دُمّرت" بالكامل.
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