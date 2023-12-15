اتحاد البولو يعرض للهيئة العامة للرياضة خططه لتطوير اللعبة واستضافة مونديال 2026

اطلع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على خطط وبرامج اتحاد الإمارات للبولو لتطوير اللعبة والارتقاء بها على الصعيدين المحلي والدولي، فضلا عن خطة استضافة مونديال 2026.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه، مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الحبتور، بحضور سعيد بن دري، نائب الرئيس، ومحمد الحريز، الأمين العام، وسيف الزعابي، عضو مجلس الإدارة.

وهنأ معاليه مجلس إدارة الاتحاد على الفوز بشرف تنظيم واستضافة كأس العالم للبولو عام 2026، مثنياً على جهود المجلس الذي يعمل بروح الفريق، معربا عن ثقته في قدرة الاتحاد على تنظيم بطولة كأس عالم مميزة، بفضل جهود وخبرات الكوادر الوطنية الشابة التي يزخر بها.

وأكد الفلاسي، أن اتحاد البولو من الاتحادات الحريصة على رعاية ودعم وتمكين الشباب لممارسة اللعبة وتهيئة اجواء محفزة وجاذبة لهم، وأن الهيئة العامة للرياضة حريصة على دعم ومساندة جميع الاتحادات الرياضية خلال استضافتها كبريات البطولات، وعلى الإسهام في إنجاحها لتجسيد الصورة الحضارية لدولة الإمارات.

وقدم المجلس شرحاً حول ما تم وضعه من لوائح تنظيمية داخل الاتحاد، تسهم في تنظيم العمل والتواصل مع الأندية، وخاصة فيما يتعلق بالتصنيف المحلي والدولي، علاوة على تدشين الموقع الإلكتروني.

وعرض محمد الحبتور جهود المجلس خلال المرحلة الماضية وخططه وبرامجه ورؤيته المستقبلية، منوها إلى أن الاتحاد بصدد إعداد ملف كامل يتضمن تصورا شاملا حول جوانب استضافة كأس العالم للبولو 2026، وبرامج الإعداد من الآن وحتى موعد البطولة.

من جانبه استعرض سعيد بن دري، تفاصيل ملف الإمارات الفائز باستضافة بطولة العالم، وكيفية تعظيم سبل النجاح والاستفادة من قوة الدفع التي حظي بها وفد الدولة في الأرجنتين خلال لقاءاته مع الاتحادات الوطنية ومجلس إدارة الاتحاد الدولي للبولو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز