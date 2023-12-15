10 ثوان لخروج اللاعب.. قاعدة استثنائية للتبديلات في الدوري الأمريكي

(MENAFN
- Al-Bayan)
فرضت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، قاعدة جديدة تمنح اللاعب الذي يتم استبداله في المباراة، 10 ثوان فقط يخرج خلالها من الملعب.
وتنص القاعدة، التي صدق عليها مجلس مالكي الدوري الأمريكي لكرة القدم، على أنه في حالة عدم التزام اللاعب بالثواني العشرة، سيتعين على ناديه اللعب لمدة 60 ثانية منقوصاً حتى يدخل البديل إلى أرض الملعب.
وتتضمن القاعدة، استثناءات في حالة الإصابات واستبدال حراس المرمى.
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