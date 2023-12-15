10 ثوان لخروج اللاعب.. قاعدة استثنائية للتبديلات في الدوري الأمريكي

فرضت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، قاعدة جديدة تمنح اللاعب الذي يتم استبداله في المباراة، 10 ثوان فقط يخرج خلالها من الملعب.

وتنص القاعدة، التي صدق عليها مجلس مالكي الدوري الأمريكي لكرة القدم، على أنه في حالة عدم التزام اللاعب بالثواني العشرة، سيتعين على ناديه اللعب لمدة 60 ثانية منقوصاً حتى يدخل البديل إلى أرض الملعب.

وتتضمن القاعدة، استثناءات في حالة الإصابات واستبدال حراس المرمى.

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