الفجيرة البحري ينظم بطولة العالم للموتوسيرف للمرة الأولى على مستوى الإمارات

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تم توقيع عقد شراكة وتنظيم بين نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية والمستر مارتين جاسيك مروج بطولة العالم للموتوسيرف، وبموجب هذا العقد والتعاون اتفق الطرفان على تنظيم واستضافة نادي الفجيرة البحري لبطولة العالم للموتوسيرف ولمدة 3 سنوات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بقاعة فندق البحر، بحضور أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، والمستر مارتين جاسيك مروج بطولة العالم للموتوسيرف، وتقرر لانطلاقة البطولة الأولى على مستوى الإمارات والشرق الأوسط بتاريخ 18 إلى 20 أبريل من العام المقبل، وأشار أحمد إبراهيم إلى أن الاتفاقية نصت على قيام دورة تدريبية تسبق البطولة بأيام وذلك لتدريب وتأهيل المدربين والمنتسبين من أكاديمية تدريب الشباب والناشئين تسبق انطلاقة بطولة العالم، سوف تشمل جميع الفئات والمراحل السنية والتي تبدأ من عمر 8 سنوات.

وتقدم أحمد إبراهيم بالشكر لسمو ولي عهد الفجيرة لدعمه المتواصل واللامحدود لجميع أنشطة النادي ودعمه لقطاع الناشئين والشباب بالاتحاد الدولي للرياضات البحرية، إيماناً منه بضرورة الاهتمام بالأجيال الناشئة، منوهاً بضرورة تكوين فريق يمثل الفجيرة في البطولات العالمية، لا سيما بطولة الموتوسيرف، والتي تدخل ضمن التصنيف الأولمبي الدولي ومصنفة لعبة أولمبية.

كما توجه أحمد إبراهيم بالشكر للمروج العالمي للبطولة المستر مارتين على جهوده الكبيرة وسعيه الحثيث على نشر رياضة الموتوسيرف عالمياً، منوهاً بأن نادي الفجيرة سيكون داعماً أساسياً للبطولة من خلال التنظيم وتكوين فريق قوي قادر على المنافسة عالمياً.



من جانبه، شكر مارتين جاسيك مروج البطولة، إدارة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية على دعمها للبطولة، لافتاً إلى أن آخر زيارة له كانت في العام 2022 إبان انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، والتي أقرت فيها لجنة برنامج تطوير الشباب بإضافة نشاط الموتوسيرف ضمن أنشطة مراكز التدريب والأكاديميات التابعة للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وبالفعل كان هنالك نقاش حول استضافة بطولة للموتوسيرف بالفجيرة، ونحن الآن هنا لتوقيع عقد استضافة لمدة ثلاث سنوات وعقد شراكة لتدريب وتأهيل المدربين على هذه الرياضة الجديدة، وتابع مارتين حديثه بالقول، إن بطولات الموتوسيرف تعتبر إحدى الرياضات المستحدثة حديثاً في الرياضات البحرية، حيث إنها من البطولات الجديدة والتي أصبحت لها سمعة عالمية كبيرة على المستوى العالمي ولديها العديد من الرواد ومحبي هذه النوعية من الرياضات البحرية، لا سيما بعد أن تم تصنيفها رياضة أولمبية، وتقام البطولة من 6 جولات وتعتبر جولة الفجيرة الجولة الافتتاحية ومن ثم تقام جولات في قارة آسيا لتحديد الأبطال والذين يتأهلون للمشاركة في الألعاب الأولمبية العالمية، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي للرياضات البحرية سبق وأن أثنى على مقترح لجنة برنامج تطوير الشباب حول تضمين سباقات الموتوسيرف بجميع فئاتها، لا سيما الفئات العمرية للناشئين والشباب وتعتبر أكاديمية تدريب الشباب بنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أول من اعتمد إضافة النشاط ضمن أنشطة الأكاديمية علاوة على الأنشطة الأخرى الفورمولا المستقبل.

ألواح وشروط

ونوه مارتين إلى أن ألواح الموتوسيرف تعد واحدة من أكثر الألواح تقدماً وأماناً على مستوى العالم، فهي عبارة عن آلة مائية عالية التقنية خفيفة الوزن وتمتلك إمكانات عالية من ناحية الأداء والسرعة على المياه، كما أن وزن اللوح مع التقنيات المضافة إليه يبلغ 18 كيلوجراماً، وتصل سرعة جهاز الموتوسيرف إلى 30 ميلاً بحرياً أي ما يعادل 50 كيلو في الساعة، ويعد التحكم به أمراً ممتعاً خاصة مع احتياج ذلك إلى قوة بدنية كبيرة وأيضاً مهارة يكتسبها المتسابق مع مرور الوقت.

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