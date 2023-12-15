سوق دبي الحرة تطلق عروضاً بخصومات تصل إلى 25%

أعلنت سوق دبي الحرة إطلاقها مجموعة من العروض الترويجية القيّمة بمناسبة احتفالها بالذكرى السنوية الـ40 لتأسيسها في ديسمبر الجاري، في تجسيد واضح لشعارها المميز «سوق دبي الحرة مليئة بالمفاجآت». وتشمل هذه العروض «تسوق واربح الذهب» وكذلك «مفاجأة الذكرى الـ40 لتأسيس سوق دبي الحرة» و«قائمة التسوق في سوق دبي الحرة»، والذي يمنح كل منهما الفرصة للفوز ببطاقات هدايا سوق دبي الحرة بقيمة 40 ألف درهم، بالإضافة إلى عرض تخفيضات خاص يصل إلى 25%، على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات في يوم الذكرى السنوية في 20 ديسمبر.

تسوق واربح الذهب

استهلت سوق دبي الحرة احتفالاتها بالعرض الخاص «تسوق واربح الذهب» لمدة 4 أسابيع، والذي بدأ في 20 نوفمبر الفائت ويستمر لغاية 17 ديسمبر، وهو مُتاح لجميع المسافرين المغادرين والقادمين عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، وكذلك عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني dubaidutyfree. يمنح هذا العرض الفرصة لكل شخص ينفق 400 درهم إماراتي أو أكثر للفوز بسبيكة ذهبية خاصة بالذكرى الـ 40 للسوق الحرة، ليبلغ عدد الفائزين أسبوعياً 40 من سعيدي الحظ، وقد تم حتى الآن الإعلان عن 120 فائزاً، بينما سيقام السحب الأخير في 20 ديسمبر.

وفي إطار احتفالها بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيسها، أصدرت سوق دبي الحرة سبائك تذكارية من الذهب والفضة، حيث عُهد إلى شركة «بامب سويس» (PAMP Swiss) مهمة تصميم وإنتاج هذه السبائك ذات الإصدار المحدود والخاص بالسوق الحرة، والتي تزن كل منها 10 غرامات، وتحمل شعار الذكرى الـ 40 مع عامي 1983-2023، على الجانب الأمامي، وشعار سوق دبي الحرة على الجانب الخلفي، ويبلغ عدد هذه السبائك السويسرية الصُنع 888 قطعة فقط.

مفاجأة الذكرى الـ 40 لتأسيس سوق دبي الحرة

يتيح العرض الخاص «مفاجأة الذكرى الـ 40 لتأسيس سوق دبي الحرة» عبر الإنترنت الفرصة للمشاركين الدخول في السحب للفوز ببطاقة هدايا سوق دبي الحرة بقيمة 40 ألف درهم، وذلك مقابل 40 درهماً فقط، ويسري هذا العرض الترويجي خلال الفترة من 1 إلى 20 ديسمبر، ويقتصر عدد التذاكر في كل سلسلة على 1000 تذكرة فقط.

قائمة التسوق



أما العرض المميز الآخر الذي أطلقته سوق دبي الحرة بهذه المناسبة فهو العرض الإذاعي «قائمة التسوق في سوق دبي الحرة»، للفوز ببطاقة هدايا بقيمة 40 ألف درهم. ويُبث هذا العرض الإذاعي في الفترة من 5 إلى 20 ديسمبر عبر أربعة برامج إذاعية على محطة «دبي 92 إف إم»، حيث يتحدث كل برنامج عن سلعة واحدة ضمن «قائمة التسوق في سوق دبي الحرة»، وعلى المستمعين أن يخمنوا هذه السلعة التي يتناولها كل من البرامج الأربعة ليضعوها في القائمة أو عربة التسوق الخيالية كل يوم، وفي اليوم التالي يمكنهم الاتصال بالمحطة خلال برنامج «بريكفاست شو» لتسمية جميع السلع أو المنتجات الأربعة المُدرجة في «قائمة التسوق في سوق دبي الحرة» في اليوم السابق. وفي حال تمكن أحد سعيدي الحظ من المتصلين من معرفة جميع السلع الأربعة في عربة التسوق، فسيتم إدراج اسمه في السحب النهائي للفوز بالجائزة الكبرى، حيث ستُوجه الدعوة إلى 9 أسماء من المستمعين الذين تم اختيارهم لحضور مراسم السحب المباشر المقرر إقامته في القرية الأيرلندية يوم 20 ديسمبر الجاري، ليتم الإعلان عن الفائز الوحيد ببطاقة هدايا سوق دبي الحرة بقيمة 40 ألف درهم إماراتي.

كذلك أُتيحت الفرصة لموظفي سوق دبي الحرة للمشاركة في سحب مخصص لهم للفوز بمبلغ 40 ألف درهم نقداً، مقابل شراء تذكرة بقيمة 40 درهماً فقط، مع توفر 1000 تذكرة فقط.

تخفيضات 25%



كما أعلنت سوق دبي الحرة إطلاقها عرض تخفيضات خاص يصل إلى 25% على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات بما في ذلك تذاكر سحبي «ميلينوم مليونير» و«أروع مفاجآت سوق دبي الحرة» الشهيرين، بمناسبة احتفالها بالذكرى الـ 40 لتأسيسها، وذلك في يوم الذكرى السنوية في 20 ديسمبر. يسري عرض الخصومات على سلع رئيسية تشمل العطور، ومستحضرات التجميل، وساعات اليد، والإكسسوارات، والحلويات، والمنتجات الجلدية، وتستثنى من العرض بعض المنتجات المحددة مثل الذهب والإلكترونيات وعلامات مختارة من الأزياء. ويمكن الاستفادة من هذا العرض من خلال التسوق في متاجر سوق دبي الحرة أو عبر الإنترنت.

وفي سياق تعليقه عن هذه العروض القيّمة والخصومات، قال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «سُعداء للغاية بإطلاق هذه العروض الترويجية المميزة بمناسبة احتفالنا بالذكرى الـ 40 لتأسيس سوق دبي الحرة، وهي أفضل طريقة للتعبير عن شكرنا لعملائنا، شخصياً أو عبر الإنترنت، على دعمهم الدائم لسوق دبي الحرة على مدار أربعة عقود.» وأشار ماكلوكلين إلى أن عرض التخفيضات الكبرى 25% في 20 ديسمبر، سيضفي أجواءً رائعة على سوق دبي الحرة طوال 24 ساعة، أجواءٌ سيستمتع بها جميع عملاء وموظفو السوق الحرة.

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