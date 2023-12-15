توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة الشاملة بين الإمارات والمكسيك

وقّع سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة خويل هرناندس غارسيا، نائب وزيرة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة المكسيكية، مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة الشاملة بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي.

وقال سعادة الشامسي خلال التوقيع إن دولة الإمارات تؤمن بأن المستقبل يعتمد على شراكات قوية متعددة الأطراف، والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والازدهار.

وأضاف أنّ مذكرة التفاهم للتعاون والشراكة الشاملة تمهّد الطريق لمزيد من الفرص لشعوب المنطقة وفتح المجال أمام التنمية الاقتصادية الحيوية، وأحد السبل لتسريع وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتبادل الاستثمار.

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