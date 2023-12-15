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أكثر من 100 فريق.. السيتيسينز يطلق دوري مانشستر سيتي في أبوظبي يناير المقبل

12/15/2023 7:26:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي مانشستر سيتي، إطلاق دوري (مانشستر سيتي أبو ظبي) المخصص للاعبين الناشئين، الذي تنطلق فعاليات موسمه الأول، أوائل يناير 2024.

وبادر أكثر من في أبو ظبي إلى التسجيل لخوض منافسات الدوري الجديد، التي تقام منافساته بمدينة زايد الرياضية

وتتيح البطولة الجديدة للاعبين واللاعبات، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 17 عاما، الفرصة لخوض المنافسات والاحتكاك بالمواهب الكروية، ومن المتوقع أن يخوض المنافسات أكثر من 1500 لاعب أسبوعيا.

ويوفر مانشستر سيتي بهذا الدوري، للاعبين الناشئين والأندية الكروية والرياضية في مختلف أنحاء الإمارات، فرصة المشاركة في دوري تدار أنشطته وفعالياته بشكل احترافي.

كما يتعاون الدوري الجديد في أبو ظبي مع دوري الشباب في دبي، لإطلاق كأس بطل الأبطال الجديدة.

وتقام فعاليات دوري مانشستر سيتي أبو ظبي، بدعم من مجلس أبو ظبي الرياضي ضمن إطار استراتيجيته المتمثلة في تعزيز نمو الرياضة.

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