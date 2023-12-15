1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 406 مبايعات بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 244.95 مليون درهم و386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.07 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 102 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 32.61 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 2.81 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5.57 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 69.03 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23.05 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20.76 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 19.89 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 378.1 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 57.13 مليون درهم وثالثة في اليفرة 1 بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 147.78 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 166.76 مليون درهم منها 7 رهن أراض بقيمة 53.87 مليون درهم و63 رهن فلل وشقق بقيمة 112.89 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 42.57 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 16.45 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 20.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الثالثة بقيمة 10.21 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 4.5 مليون درهم.

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