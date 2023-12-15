عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية فنلندا يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي إلينا فالتونين وزيرة خارجية فنلندا التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها الإنسانية والأمنية. وناقشا سبل تعزيز المساعي المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تهدئة الأوضاع وحماية أرواح كافة المدنيين من تداعيات هذه الأزمة ، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية لأهالي غزة بشكل مكثف وعلى نحو آمن ومستدام.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وضرورة حماية أرواح كافة المدنيين ، وتأمين المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية لأهالي غزة بشكل مستدام.
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