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عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية فنلندا يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة

12/15/2023 7:26:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي إلينا فالتونين وزيرة خارجية فنلندا التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها الإنسانية والأمنية. وناقشا سبل تعزيز المساعي المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تهدئة الأوضاع وحماية أرواح كافة المدنيين من تداعيات هذه الأزمة ، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية لأهالي غزة بشكل مكثف وعلى نحو آمن ومستدام.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وضرورة حماية أرواح كافة المدنيين ، وتأمين المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية لأهالي غزة بشكل مستدام.

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