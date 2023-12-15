الكيلة تطلع مديرة الصليب الأحمر في العالم على الأوضاع الصحية في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-أطلعت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، مديرة الصليب الأحمر الدولي في العالم ميريانا ايغر، على مستجدات الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة.

وقالت الكيلة، خلال لقاء عقدته مع ايغر، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، إن النظام الصحي في القطاع صعب للغاية، وإن الجهاز الإسعافي شبه منهار، حيث قصف الاحتلال نحو 108 مركبات إسعاف، وأن 11 مستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

واضافت أن 300 من الكادر الصحي استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي، منهم 50 طبيبا، و80 ممرضا، عدا عن اعتقال 38 طبيبا، على رأسهم مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، الذي يمر بظروف صعبة.

وأكدت الكيلة، أن الصحة العامة في غزة تهدد كل الدول المجاورة، في حال انتشار الأمراض الوبائية العابرة للحدود، كالتهابي الكبد الوبائي، والجهاز التنفسي، والإسهال الدموي، إضافة للأمراض الجلدية في ظل الازدحام الكبير للسكان في مراكز الايواء، حيث لا ماء، ولا طعام كافي، ولا نظافة، فضلا عن الحالات المرضية المزمنة التي تحتاج لأدوية، كأمراض السكري، والضغط، وعددهم 350 ألف مريض، ومرضى السرطان الذين هم بحاجة للعلاج الكيماوي، وعددهم نحو 10 آلاف مريض.

وأشارت إلى أن الوزارة اتفقت مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أجل إدخال عدد كافٍ من الجرعات الخاصة بالتطعيم من خلال معبر رفح، وذلك بهدف استكمال نظام التطعيم الوطني.

وتطرقت الكيلة، لحالات الجرحى الذين زارتهم في نهاية الشهر الماضي في المستشفيات المصرية بمدينة العريش، وقالت إنها حالات صعبة، وهناك أطفال مبتوري الأيدي والأقدام.

كما تحدثت عن الجانب الصحي للمعتقلين في معتقلات الاحتلال، الذين يعانون من ظروف صعبة، ويتم التنكيل بهم، مطالبةً مديرة الصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، والاطلاع على الأوضاع فيها.

وطالبت الكيلة، الصليب الأحمر بضرورة الضغط على الاحتلال لتوفير ممر آمن لإدخال الأطباء، وإخراج الجرحى والمرضى، وضرورة تقديم كافة المساعدات الإغاثية والطبية.