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مستعمرون يقتحمون نبع قريوت جنوب نابلس

12/15/2023 7:15:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- اقتحمت مجموعة من المستعمرين، اليوم الجمعة، نبع المياه في قرية قريوت، جنوب نابلس.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان بشار قريوتي لـلوكالة الرسمية، بأن مستعمرين اقتحموا النبع بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.

يذكر أن المستعمرين يقومون بشكل أسبوعي باقتحام نبع المياه، بحماية جنود الاحتلال الذين يطلقون الرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين يحاولون التصدي للاقتحام.


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