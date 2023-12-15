مستعمرون يقتحمون نبع قريوت جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- اقتحمت مجموعة من المستعمرين، اليوم الجمعة، نبع المياه في قرية قريوت، جنوب نابلس.
وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان بشار قريوتي لـلوكالة الرسمية، بأن مستعمرين اقتحموا النبع بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.
يذكر أن المستعمرين يقومون بشكل أسبوعي باقتحام نبع المياه، بحماية جنود الاحتلال الذين يطلقون الرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين يحاولون التصدي للاقتحام.
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