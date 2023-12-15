ادنى درجة حرارة تسجلها المملكة اليوم
التاريخ
12/15/2023 7:15:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت ادارة الارصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات المملكة حيث تسجل المفرق ادنى درجة حرارة بمعدل 6-19 درجة مئوية
تليها محافظة معان حيث تسجل 7 -19 درجة مئوية ، ثم عجلون والسلط ومادبا والطفيلة وبالمعدلات التالية :
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