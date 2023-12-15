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إسرائيل تقبل بإدخال مساعدات لغزة من معبر كرم أبو سالم

12/15/2023 7:15:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر صدّق على تفتيش وإدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة من معبر كرم أبو سالم.

وكانت سلطات الاحتلال قد اصدرت قرار بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم الثلاثاء الماضي بعد أكثر من شهرين على إغلاقه .

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