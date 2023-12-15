إسرائيل تقبل بإدخال مساعدات لغزة من معبر كرم أبو سالم

إسرائيل تقبل بإدخال مساعدات لغزة من معبر كرم أبو سالم
التاريخ
12/15/2023 7:15:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر صدّق على تفتيش وإدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة من معبر كرم أبو سالم.
وكانت سلطات الاحتلال قد اصدرت قرار بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم الثلاثاء الماضي بعد أكثر من شهرين على إغلاقه .
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