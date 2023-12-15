القسام تشتبك مع جنود الاحتلال قرب جحر الديك
التاريخ
12/15/2023 7:15:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها "اشتبكوا مع 10 جنود صهاينة في خيمة قرب جحر الديك وسط القطاع واستولوا على بندقية M16"
وكانت قد اعلنت الكتائب يوم امس إنهم تمكنوا خلال 72 ساعة من تدمير (72) آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال كليا أو جزئيا .
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