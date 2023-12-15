Friday, 15 December 2023 06:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام تشتبك مع جنود الاحتلال قرب جحر الديك

12/15/2023 7:15:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها "اشتبكوا مع 10 جنود صهاينة في خيمة قرب جحر الديك وسط القطاع واستولوا على بندقية M16"
وكانت قد اعلنت الكتائب يوم امس إنهم تمكنوا خلال 72 ساعة من تدمير (72) آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال كليا أو جزئيا .




MENAFN15122023000208011052ID1107603378

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث