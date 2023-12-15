الخارجية: إجلاء 49 مواطنا أردنيا من غزة

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إجلاء 49 مواطنا أردنيا من قطاع غزة، والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة يوم أمس.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أنه قد تم نقل 8 من المواطنين، الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، إلى المملكة يوم أمس بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني والتي كانت قد سيرت إلى مطار العريش حاملة مساعدات للأشقاء في غزة، كما يجري العمل على نقل 11 آخرين من الذين تم إجلاؤهم من غزة بواسطة باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة، ومن المتوقع وصولهم مساء اليوم، حيث ستقوم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمان بعد وصولهم.



وأضاف بأن 30 شخصا آخر من الذين تم إجلاؤهم وتأمين نقلهم إلى القاهرة، يجري العمل على تأمين عودتهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة إلى عمان بأسرع وقت ممكن.



وقال السفير القضاة إن فريقا من السفارة الأردنية في مصر، والموجود منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، قام باستقبال المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، وتأمين نقلهم إلى مطار العريش وإلى ميناء نويبع وإلى القاهرة، بواسطة حافلات وفرتها السفارة، مؤكدا استمرار الفريق بالبقاء على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، وتقديم أشكال المساعدة والمساندة لهم .



وأضاف السفير القضاة أن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ 574 شخصا من أصل 1010مسجلين على قوائم الوزارة.



وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: - 00962799562903- 00962799562471- 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني:‏- [email protected] .