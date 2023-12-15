صاروخ باليستي يضرب سفينة ثانية بباب المندب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مسؤول دفاعي أميركي إن "صاروخا باليستيا أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين أصاب سفينة ثانية ترفع علم ليبيريا في باب المندب".
وقال المسؤول إن "الهجوم الصاروخي على السفينة الثانية تسبب في نشوب حريق، والطاقم يعمل على إخماده".
وأضاف أن المدمرة الأميركية "مايسون" في طريقها لمساعدة السفينة التي أصيبت بصاروخ.
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