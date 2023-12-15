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صاروخ باليستي يضرب سفينة ثانية بباب المندب

12/15/2023 7:15:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مسؤول دفاعي أميركي إن "صاروخا باليستيا أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين أصاب سفينة ثانية ترفع علم ليبيريا في باب المندب".


وقال المسؤول إن "الهجوم الصاروخي على السفينة الثانية تسبب في نشوب حريق، والطاقم يعمل على إخماده".


وأضاف أن المدمرة الأميركية "مايسون" في طريقها لمساعدة السفينة التي أصيبت بصاروخ.


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