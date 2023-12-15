مقتل جندي إسرائيلي في غزة

مقتل جندي إسرائيلي في غزة
التاريخ
12/15/2023 6:11:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من قوات الاحتياط اليوم في المعارك جنوبي قطاع غزة.
وكان قد استعاد الجيش الإسرائيلي جثتي جنديين آخرين كانا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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