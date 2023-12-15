سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية للعدو في غزة
التاريخ
12/15/2023 6:11:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت سرايا القدس أنها قصفت "حشودا عسكرية للعدو في شمال غرب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون".
وقالت كتائب سرايا القدس سابقا إن مجاهديها قاموا باستهداف دبابتين لجيش الاحتلال بقذائف "التاندوم" في محور الشيخ رضوان غرب غزة.
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