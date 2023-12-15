المقاومة تنشر مشاهد جديدة - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت سرايا القدس اليوم الجمعة مشاهد من استهداف المواقع العسكرية وجنود وآليات تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في محاور التقدم بقذائف الهاون
وقالت سرايا القدس بوقت مسبق من اليوم أنها قصفت "حشودا عسكرية للعدو في شمال غرب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون".
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منذ 11س
(13:08 بتوقيت مكة المكرمة)
مقتل جندي إسرائيلي في معارك غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من قوات الاحتياط اليوم في المعارك جنوبي قطاع غزة.
وكان الاحتلال أعلن في وقت سابق مقتل جندي آخر في معارك غزة، وأوضح لاحقا أنه قائد دبابة.
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منذ 11س
(13:04 بتوقيت مكة المكرمة)
33 شهيدا وصلوا لمجمع ناصر الطبي في خان يونس
أفاد مصدر طبي للجزيرة بأن 33 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس خلال الساعات الـ24 الماضية.
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منذ 12س
(12:32 بتوقيت مكة المكرمة)
وزير إسرائيلي يدعو لاحتلال قطاع غزة
قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إنه يجب احتلال قطاع غزة بالكامل.
وكان إلياهو دعا الشهر الماضي إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة، وقال إن القطاع يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وأثارت تصريحاته حينها ردود فعل منددة.
إلياهو دعا الشهر الماضي لقصف غزة بالنووي (الجزيرة)
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منذ 12س
(12:27 بتوقيت مكة المكرمة)
رئيس وزراء بلجيكا يدعو لإنهاء معاناة المدنيين بغزة
قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن الوضع يزداد سوءا في غزة.
ودعا دي كرو إلى وقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة المدنيين.
دي كرو دعا مجددا إلى إلى وقف إطلاق النار في غزة (الفرنسية-أرشيف)
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منذ 12س
(12:24 بتوقيت مكة المكرمة)
الجيش الإسرائيلي: استعدنا جثتي جنديين من غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعاد جثتي جنديين آخرين كانا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إنه استعاد جثة إسرائيلي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، ويدعى إيليا توليدانو (28 عاما)، وكان محتجزا في قطاع غزة منذ التاريخ نفسه.
وكانت كتائب القسام وسرايا القدس أعلنتا سابقا عن مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين لديهما جراء القصف الإسرائيلي.
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منذ 12س
(12:21 بتوقيت مكة المكرمة)
سرايا القدس تستهدف دبابتين إسرائيليتين
أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين بقذائف "تاندوم" في محور حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.
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منذ 12س
(12:11 بتوقيت مكة المكرمة)
استهداف سفينة في باب المندب ونشوب حريق فيها
قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إن سفينة ترفع علم ليبيريا تضررت إثر هجوم جوي شمال ميناء المخا اليمني.
وأضافت الشركة -في بيان- أن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف، مشيرة إلى أن إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب المقذوف الذي أدى لاشتعال حريق في السفينة.
من جانبها، أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى تقارير عن إصابة سفينة قرب باب المندب بجسم مجهول، ونشوب حريق فيها.
وفي الإطار، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي أن الحوثيين هاجموا سفينة في البحر الأحمر.
وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء أمس أنها استهدفت سفينة حاويات بطائرة مسيرة في باب المندب بعد رفض فريقها الاستجابة لنداءات وجهت لهم.
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منذ 12س
(12:04 بتوقيت مكة المكرمة)
مستشار الأمن القومي الأميركي: الحرب على غزة ستدخل مرحلة جديدة
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي بتل أبيب:
ستكون هناك مرحلة جديدة في الحرب تركز على استهداف قيادة حماس.
أجرينا نقاشات قيمة في إسرائيل بشأن الانتقال إلى عملية عسكرية أقل كثافة.
نتفق مع إسرائيل على أن القتال سيستغرق أشهرا ولكن وفق مراحل مختلفة.
الحكومة الإسرائيلية أشارت إلى أنه لا خطط طويلة الأجل لديها لاحتلال غزة.
سأبحث مع الرئيس عباس تعزيز قوات الأمن الفلسطينية وبسط السيطرة في الضفة الغربية.
السلطة الفلسطينية تحتاج إلى التجديد في ما يتعلق بطريقة حكمها وتمثيل شعبها.
يجب التعامل مع التهديد القادم من شمال إسرائيل بالردع والطرق الدبلوماسية.
نحن بصدد بناء تحالف لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ووقف التهديد الحوثي.
على إيران اتخاذ خطوات لوقف الهجمات التي يشنها الحوثيون.
سوليفان يتحدث في مؤتمر صحفي بتل أبيب (رويترز)
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منذ 14س
(11:03 بتوقيت مكة المكرمة)
أكسيوس: توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات
نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أميركيين أن وصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب.
وقال المسؤولون الأميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت الحوثيين من مواصلة شن هجمات في البحر الأحمر وعلى إسرائيل.
وكان مسؤولون إسرائيليون في ميناءي إيلات وأسدود حذروا من تداعيات استهداف سفن الشحن المتوجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر على عمليات استيراد السلع.
مقاتلون حوثيون يعتلون سفينة تملكها شركة إسرائيلية خلال عملية جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالبحر الأحمر (وكالة الأناضول)
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منذ 14س
(10:47 بتوقيت مكة المكرمة)
شهداء جدد في غارة إسرائيلية على خان يونس
أفاد مراسل الجزيرة بوقوع شهداء ومصابين اليوم الجمعة في غارة إسرائيلية على منطقة الكتيبة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس، مما أسفر عن استشهاد 12 شخصا وإصابة عشرات.
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منذ 14س
(10:15 بتوقيت مكة المكرمة)
هيئة البث الإسرائيلية: اشتباكات شرق رفح
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن اشتباكات تجري بين جنود الجيش الإسرائيلي ومسلحين شرق رفح جنوبي قطاع غزة.
يأتي ذلك بينما يسعى جيش الاحتلال لتوسيع نطاق عملياته البرية في جنوبي القطاع.
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منذ 14س
(10:12 بتوقيت مكة المكرمة)
منشورات إسرائيلية تحذر سكان بلدة لبنانية من نشاط حزب الله
قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى منشورات تحذر سكان بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان من مخاطر نشاط مقاتلي حزب الله في المنطقة.
يأتي ذلك في ظل قصف إسرائيلي يومي على جنوبي لبنان وتهديدات من المسؤولين الإسرائيليين بشن عملية عسكرية لإجبار حزب الله على الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني، على مسافة 30 كيلومترا تقريبا من الحدود.
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منذ 15س
(09:39 بتوقيت مكة المكرمة)
محادثات إسرائيلية أميركية لبدء المفاوضات بشأن المحتجزين
قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الاستخبارات الخارجية (الموساد) ديفيد برنيع بحث أمس الخميس مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بدء مفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.
وكان مصدر سياسي إسرائيلي قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح برنيع الحرية المطلقة في التصرف فيما يتعلق بملف استعادة المحتجزين.
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منذ 15س
(09:19 بتوقيت مكة المكرمة)
هيئة بريطانية تحقق في بلاغ عن حادث بباب المندب
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة إنها تحقق في بلاغ عن حادث قرب باب المندب شمال ميناء المخا في اليمن.
يأتي ذلك غداة إعلان الحوثيين أنهم استهدفوا سفينة حاويات بطائرة مسيرة في باب المندب بعد رفض طاقمها الاستجابة لنداءات وجهت له.
وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت إن الحوثيين أطلقوا أمس الخميس صاروخا باليستيا باتجاه الممر الملاحي الدولي شمال باب المندب، دون وقوع إصابات أو أضرار.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بات رايدر إن ما تتعرض له سفن في البحر الأحمر مشكلة لا تخص بلاده وحدها وإنما هي مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا، مضيفا أن الآلية التي تتبعها واشنطن لمعالجة تلك المشكلة هي العمل مع شركائها لتعزيز قوة المهام البحرية التي ستتصدى لها.
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منذ 16س
(08:39 بتوقيت مكة المكرمة)
12 شهيدا في قصف على مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس
أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 12 وإصابة عشرات صباح اليوم الجمعة في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
يأتي ذلك وسط قصف مستمر بالطائرات والمدفعية والبوارج الحربية على خان يونس التي تشهد معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
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منذ 16س
(08:20 بتوقيت مكة المكرمة)
نجاة مقاومين من غارة إسرائيلية مزدوجة بنابلس
تمكن 3 مقاومين من كتيبة بلاطة من النجاة بعد قصف طائرة مسيرة لقوات لاحتلال الإسرائيلي سيارة كانوا يستقلونها في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأفادت مراسلة الجزيرة بأن المسيرة استهدفت السيارة في شارع عَمّان وسط المدينة، وتمكن المقاومون من الوصول إلى سوق مخيم بلاطة فواصلت المسيرة قصفهم، لكنهم تمكنوا مرة أخرى من النجاة والهرب من السيارة.
وقد أحدث التفجيران أضرارا في الشوارع بالموقعين ولم تتمكن المسيرة من تفجير السيارة المستهدفة.
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منذ 17س
(08:01 بتوقيت مكة المكرمة)
قوات الاحتلال تنسحب من قرية عوريف
أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت صباح اليوم الجمعة من قرية عوريف جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية بعد هدم وتفجير منزلين.
ويعود المنزلان لعائلتي الأسيرين زياد صفدي وحامد صباح.
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منذ 17س
(07:58 بتوقيت مكة المكرمة)
غارة إسرائيلية على مخيم بلاطة بنابلس
قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح اليوم الجمعة بطائرة مسيرة موقعا في شارع السوق بمخيم بلاطة شرقي نابلس بشمال الضفة الغربية.
وأظهر مقطع مصور تضرر سيارة جراء القصف.
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المصدر : الجزيرة + وكالات
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