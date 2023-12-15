المقاومة تنشر مشاهد جديدة - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News)نشرت سرايا القدس اليوم الجمعة مشاهد من استهداف المواقع العسكرية وجنود وآليات تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في محاور التقدم بقذائف الهاون

وقالت سرايا القدس بوقت مسبق من اليوم أنها قصفت "حشودا عسكرية للعدو في شمال غرب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون".

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منذ 11س

(13:08 بتوقيت مكة المكرمة)

مقتل جندي إسرائيلي في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من قوات الاحتياط اليوم في المعارك جنوبي قطاع غزة.

وكان الاحتلال أعلن في وقت سابق مقتل جندي آخر في معارك غزة، وأوضح لاحقا أنه قائد دبابة.

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منذ 11س

(13:04 بتوقيت مكة المكرمة)

33 شهيدا وصلوا لمجمع ناصر الطبي في خان يونس

أفاد مصدر طبي للجزيرة بأن 33 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس خلال الساعات الـ24 الماضية.

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منذ 12س

(12:32 بتوقيت مكة المكرمة)

وزير إسرائيلي يدعو لاحتلال قطاع غزة

قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إنه يجب احتلال قطاع غزة بالكامل.

وكان إلياهو دعا الشهر الماضي إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة، وقال إن القطاع يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وأثارت تصريحاته حينها ردود فعل منددة.

إلياهو دعا الشهر الماضي لقصف غزة بالنووي (الجزيرة)

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منذ 12س

(12:27 بتوقيت مكة المكرمة)

رئيس وزراء بلجيكا يدعو لإنهاء معاناة المدنيين بغزة

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن الوضع يزداد سوءا في غزة.

ودعا دي كرو إلى وقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة المدنيين.

دي كرو دعا مجددا إلى إلى وقف إطلاق النار في غزة (الفرنسية-أرشيف)

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منذ 12س

(12:24 بتوقيت مكة المكرمة)

الجيش الإسرائيلي: استعدنا جثتي جنديين من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعاد جثتي جنديين آخرين كانا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إنه استعاد جثة إسرائيلي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، ويدعى إيليا توليدانو (28 عاما)، وكان محتجزا في قطاع غزة منذ التاريخ نفسه.

وكانت كتائب القسام وسرايا القدس أعلنتا سابقا عن مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين لديهما جراء القصف الإسرائيلي.

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منذ 12س

(12:21 بتوقيت مكة المكرمة)

سرايا القدس تستهدف دبابتين إسرائيليتين

أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين بقذائف "تاندوم" في محور حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

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منذ 12س

(12:11 بتوقيت مكة المكرمة)

استهداف سفينة في باب المندب ونشوب حريق فيها

قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إن سفينة ترفع علم ليبيريا تضررت إثر هجوم جوي شمال ميناء المخا اليمني.

وأضافت الشركة -في بيان- أن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف، مشيرة إلى أن إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب المقذوف الذي أدى لاشتعال حريق في السفينة.

من جانبها، أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى تقارير عن إصابة سفينة قرب باب المندب بجسم مجهول، ونشوب حريق فيها.

وفي الإطار، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي أن الحوثيين هاجموا سفينة في البحر الأحمر.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء أمس أنها استهدفت سفينة حاويات بطائرة مسيرة في باب المندب بعد رفض فريقها الاستجابة لنداءات وجهت لهم.

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منذ 12س

(12:04 بتوقيت مكة المكرمة)

مستشار الأمن القومي الأميركي: الحرب على غزة ستدخل مرحلة جديدة

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي بتل أبيب:

ستكون هناك مرحلة جديدة في الحرب تركز على استهداف قيادة حماس.

أجرينا نقاشات قيمة في إسرائيل بشأن الانتقال إلى عملية عسكرية أقل كثافة.

نتفق مع إسرائيل على أن القتال سيستغرق أشهرا ولكن وفق مراحل مختلفة.

الحكومة الإسرائيلية أشارت إلى أنه لا خطط طويلة الأجل لديها لاحتلال غزة.

سأبحث مع الرئيس عباس تعزيز قوات الأمن الفلسطينية وبسط السيطرة في الضفة الغربية.

السلطة الفلسطينية تحتاج إلى التجديد في ما يتعلق بطريقة حكمها وتمثيل شعبها.

يجب التعامل مع التهديد القادم من شمال إسرائيل بالردع والطرق الدبلوماسية.

نحن بصدد بناء تحالف لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ووقف التهديد الحوثي.

على إيران اتخاذ خطوات لوقف الهجمات التي يشنها الحوثيون.

سوليفان يتحدث في مؤتمر صحفي بتل أبيب (رويترز)

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منذ 14س

(11:03 بتوقيت مكة المكرمة)

أكسيوس: توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أميركيين أن وصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب.

وقال المسؤولون الأميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت الحوثيين من مواصلة شن هجمات في البحر الأحمر وعلى إسرائيل.

وكان مسؤولون إسرائيليون في ميناءي إيلات وأسدود حذروا من تداعيات استهداف سفن الشحن المتوجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر على عمليات استيراد السلع.

مقاتلون حوثيون يعتلون سفينة تملكها شركة إسرائيلية خلال عملية جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالبحر الأحمر (وكالة الأناضول)

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منذ 14س

(10:47 بتوقيت مكة المكرمة)

شهداء جدد في غارة إسرائيلية على خان يونس

أفاد مراسل الجزيرة بوقوع شهداء ومصابين اليوم الجمعة في غارة إسرائيلية على منطقة الكتيبة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس، مما أسفر عن استشهاد 12 شخصا وإصابة عشرات.

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منذ 14س

(10:15 بتوقيت مكة المكرمة)

هيئة البث الإسرائيلية: اشتباكات شرق رفح

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن اشتباكات تجري بين جنود الجيش الإسرائيلي ومسلحين شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك بينما يسعى جيش الاحتلال لتوسيع نطاق عملياته البرية في جنوبي القطاع.

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منذ 14س

(10:12 بتوقيت مكة المكرمة)

منشورات إسرائيلية تحذر سكان بلدة لبنانية من نشاط حزب الله

قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى منشورات تحذر سكان بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان من مخاطر نشاط مقاتلي حزب الله في المنطقة.

يأتي ذلك في ظل قصف إسرائيلي يومي على جنوبي لبنان وتهديدات من المسؤولين الإسرائيليين بشن عملية عسكرية لإجبار حزب الله على الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني، على مسافة 30 كيلومترا تقريبا من الحدود.

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منذ 15س

(09:39 بتوقيت مكة المكرمة)

محادثات إسرائيلية أميركية لبدء المفاوضات بشأن المحتجزين

قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الاستخبارات الخارجية (الموساد) ديفيد برنيع بحث أمس الخميس مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بدء مفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وكان مصدر سياسي إسرائيلي قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح برنيع الحرية المطلقة في التصرف فيما يتعلق بملف استعادة المحتجزين.

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منذ 15س

(09:19 بتوقيت مكة المكرمة)

هيئة بريطانية تحقق في بلاغ عن حادث بباب المندب

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة إنها تحقق في بلاغ عن حادث قرب باب المندب شمال ميناء المخا في اليمن.

يأتي ذلك غداة إعلان الحوثيين أنهم استهدفوا سفينة حاويات بطائرة مسيرة في باب المندب بعد رفض طاقمها الاستجابة لنداءات وجهت له.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت إن الحوثيين أطلقوا أمس الخميس صاروخا باليستيا باتجاه الممر الملاحي الدولي شمال باب المندب، دون وقوع إصابات أو أضرار.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بات رايدر إن ما تتعرض له سفن في البحر الأحمر مشكلة لا تخص بلاده وحدها وإنما هي مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا، مضيفا أن الآلية التي تتبعها واشنطن لمعالجة تلك المشكلة هي العمل مع شركائها لتعزيز قوة المهام البحرية التي ستتصدى لها.



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منذ 16س

(08:39 بتوقيت مكة المكرمة)

12 شهيدا في قصف على مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 12 وإصابة عشرات صباح اليوم الجمعة في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك وسط قصف مستمر بالطائرات والمدفعية والبوارج الحربية على خان يونس التي تشهد معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

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منذ 16س

(08:20 بتوقيت مكة المكرمة)

نجاة مقاومين من غارة إسرائيلية مزدوجة بنابلس

تمكن 3 مقاومين من كتيبة بلاطة من النجاة بعد قصف طائرة مسيرة لقوات لاحتلال الإسرائيلي سيارة كانوا يستقلونها في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن المسيرة استهدفت السيارة في شارع عَمّان وسط المدينة، وتمكن المقاومون من الوصول إلى سوق مخيم بلاطة فواصلت المسيرة قصفهم، لكنهم تمكنوا مرة أخرى من النجاة والهرب من السيارة.

وقد أحدث التفجيران أضرارا في الشوارع بالموقعين ولم تتمكن المسيرة من تفجير السيارة المستهدفة.

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منذ 17س

(08:01 بتوقيت مكة المكرمة)

قوات الاحتلال تنسحب من قرية عوريف

أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت صباح اليوم الجمعة من قرية عوريف جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية بعد هدم وتفجير منزلين.

ويعود المنزلان لعائلتي الأسيرين زياد صفدي وحامد صباح.

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منذ 17س

(07:58 بتوقيت مكة المكرمة)

غارة إسرائيلية على مخيم بلاطة بنابلس

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح اليوم الجمعة بطائرة مسيرة موقعا في شارع السوق بمخيم بلاطة شرقي نابلس بشمال الضفة الغربية.

وأظهر مقطع مصور تضرر سيارة جراء القصف.

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المصدر : الجزيرة + وكالات



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