الأونروا: أهل غزة يائسون وجائعون

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- حذر المفوض العام "للأونروا"، فيليب لازاريني من أن العديد من سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء لدرجة أنهم أحيانا يوقفون شاحنات المساعدات ويأكلون على الفور ما يجدونه.

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متحدثا للصحفيين في جنيف اليوم، عقب عودته من رفح جنوب غزة، أوضح فيليب لازاريني أن الناس "يائسون وجائعون ومرعوبون"، وذلك بعد مرور 69 يوما على بدء القصف العسكري الإسرائيلي.

وأكد أن الجوع هو أمر "لم يختبره سكان غزة قط" خلال تاريخهم المضطرب..لم يعرف أهل غزة الجوع من قبل، لكننا نقابل المزيد من الأشخاص الذين لم يأكلوا منذ يوم أو يومين أو ثلاثة. يضطر بعضهم لإيقاف شاحنات المساعدات وأخذ الطعام (قبل إيصاله إلى الملاجئ) ليأكلوا في الحال. لا علاقة لذلك بتحويل المساعدات عن مسارها، لكنه متعلق باليأس التام".

وشدد على أن رفع مستوى الإغاثة في القطاع بشكل كبير هو وحده الذي سيساعد على تجنب تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل هناك وشعور أهالي غزة بأن المجتمع الدولي قد خانهم وتخلي عنهم، داعيا إلى إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، من إسرائيل، أمام الشاحنات التجارية ورفع الحصار عن غزة.

وأوضح لازاريني أن محافظة رفح القريبة من الحدود المصرية أصبحت الآن "مركز النزوح" حيث يبحث أكثر من مليون شخص عن مأوى هناك، مبينا أن عدد سكان رفح "زاد بمقدار 4 مرات بين ليلة وضحاها" وخاصة مع بدء العملية العسكرية في الجنوب.

وقال إن الناس في غزة يعتقدون أن حياتهم "ليست مساوية لحياة الآخرين" وينتابهم شعور بأن "حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لا ينطبقون عليهم"، مضيفا: "الناس هناك يتوقون فقط إلى الأمان والاستقرار، ويتمنون حياة طبيعية تبدو بعيدة للغاية عنهم في الوقت الراهن".



