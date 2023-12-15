الأونروا: أهل غزة يائسون وجائعون

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- حذر المفوض العام "للأونروا"، فيليب لازاريني من أن العديد من سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء لدرجة أنهم أحيانا يوقفون شاحنات المساعدات ويأكلون على الفور ما يجدونه.
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متحدثا للصحفيين في جنيف اليوم، عقب عودته من رفح جنوب غزة، أوضح فيليب لازاريني أن الناس "يائسون وجائعون ومرعوبون"، وذلك بعد مرور 69 يوما على بدء القصف العسكري الإسرائيلي.
وأكد أن الجوع هو أمر "لم يختبره سكان غزة قط" خلال تاريخهم المضطرب..لم يعرف أهل غزة الجوع من قبل، لكننا نقابل المزيد من الأشخاص الذين لم يأكلوا منذ يوم أو يومين أو ثلاثة. يضطر بعضهم لإيقاف شاحنات المساعدات وأخذ الطعام (قبل إيصاله إلى الملاجئ) ليأكلوا في الحال. لا علاقة لذلك بتحويل المساعدات عن مسارها، لكنه متعلق باليأس التام".
وشدد على أن رفع مستوى الإغاثة في القطاع بشكل كبير هو وحده الذي سيساعد على تجنب تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل هناك وشعور أهالي غزة بأن المجتمع الدولي قد خانهم وتخلي عنهم، داعيا إلى إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، من إسرائيل، أمام الشاحنات التجارية ورفع الحصار عن غزة.
وأوضح لازاريني أن محافظة رفح القريبة من الحدود المصرية أصبحت الآن "مركز النزوح" حيث يبحث أكثر من مليون شخص عن مأوى هناك، مبينا أن عدد سكان رفح "زاد بمقدار 4 مرات بين ليلة وضحاها" وخاصة مع بدء العملية العسكرية في الجنوب.
وقال إن الناس في غزة يعتقدون أن حياتهم "ليست مساوية لحياة الآخرين" وينتابهم شعور بأن "حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لا ينطبقون عليهم"، مضيفا: "الناس هناك يتوقون فقط إلى الأمان والاستقرار، ويتمنون حياة طبيعية تبدو بعيدة للغاية عنهم في الوقت الراهن".
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