الاحتلال يعتدي على المواطنين في وادي الجوز بالقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-أصيب مصور صحفي، اليوم الجمعة، إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المصلين الذين منعوا من الدخول لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ما اضطرهم لأدائها في حيي وادي الجوز ورأس العامود بالقدس المحتلة.
وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على المصور مصطفى الخاروف في وادي الجوز في القدس، ما أدى لإصابتة برضوض.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أعاقت عمل الطواقم الصحفية، ومنعت من وصولهم للإطمئنان عن زميلهم الخاروف بعد نقله لتلقي العلاج.
وفي السياق، قالت الأوقاف الأسلامية في القدس، إن 7 آلاف مصل فقط، أدوا الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي للمئات من الدخول، واقتصر السماح لسكان البلدة القديمة من القدس بالصلاة، كما اعتدى الاحتلال على عدد من المسنين الذي حاولوا الدخول للأقصى قرب باب الأسباط.
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