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الاحتلال يعتدي على المواطنين في وادي الجوز بالقدس

12/15/2023 6:11:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-أصيب مصور صحفي، اليوم الجمعة، إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المصلين الذين منعوا من الدخول لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ما اضطرهم لأدائها في حيي وادي الجوز ورأس العامود بالقدس المحتلة.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على المصور مصطفى الخاروف في وادي الجوز في القدس، ما أدى لإصابتة برضوض.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أعاقت عمل الطواقم الصحفية، ومنعت من وصولهم للإطمئنان عن زميلهم الخاروف بعد نقله لتلقي العلاج.

وفي السياق، قالت الأوقاف الأسلامية في القدس، إن 7 آلاف مصل فقط، أدوا الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي للمئات من الدخول، واقتصر السماح لسكان البلدة القديمة من القدس بالصلاة، كما اعتدى الاحتلال على عدد من المسنين الذي حاولوا الدخول للأقصى قرب باب الأسباط.

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