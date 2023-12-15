متأثرًا بمضاعفات سكتة قلبية.. وفاة جورج ماجينيس أسطورة كرة السلة الأمريكية

توفي جورج ماجينيس أسطورة نادي أنديانا بايسرز، الذي قاده لإحراز لقب دوري رابطة كرة السلة الأمريكية "ايه بي ايه" مرتين، عن عمر يناهز الـ 73 عامًا، حسب ما أفاد النادي.

وكان ماجينيس المولود في 12 أغسطس 1950 في إنديانابوليس مات متأثرًا بمضاعفات سكتة قلبية أصيب بها الأسبوع الماضي في منزله.

وأشاد بايسرز بخصال أسطورته، في بيان: "منذ أيام دراسته الثانوية في جميع الولايات حتى الجامعية، وبالطبع إلى بطولة (ايه بي ايه) الأسطورية التي خاضها مع فريق بايسرز، شكّل جورج ماجينيس الكثير من أروع ذكريات كرة السلة لأجيال عدة".

وتابع: "لقد كان التعريف الدقيق لأسطورة كرة السلة في ولاية إنديانا، والبطل والرياضي في قاعة المشاهير".

وقاد ماجينيس فريقه إنديانابوليس واشنطن في عام 1969 إلى سلسلة من 31 فوزًا من دون خسارة للفوز ببطولة المدارس الثانوية.

وتابع ماجينيس تألقه مع جامعة إنديانا في موسم 1970-1971، حيث بات أول طالب على الإطلاق في السنة الثانية يتصدر جميع المناطق في فئتي التسجيل والمتابعات، بمتوسط نقاط بلغ 29.9.

وبعدما قاد بايسرز للفوز ببطولة "ايه بي ايه" عامي 1972 و1973، انضم ماجينيس في تموز/يوليو 1975 إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في دوري المحترفين بعقد لمدة 6 سنوات، واختير لخوض مباراة كل النجوم "أول ستار" مرتين مع سيكسرز، وتكرر الأمر ذاته مع دنفر ناجتس في عام 1979 بعد اندماج الدوري الأمريكي للمحترفين "ان بي ايه" و"ايه بي ايه".

اعتزل في عام 1982 بعد موسمين مع بايسرز، ليقرر النادي سحب قميصه الرقم 30 من التداول، قبل أن يُدرج في قاعة مشاهير كرة السلة في عام 2017.



سجل ماجينيس 51 نقطة، وأضاف إليها 17 تمريرة حاسمة و10 متابعات ضد سان أنطونيو سبيرز في نصف نهائي بطولة "ايه بي ايه" عام 1975، وهي تريبل-دابل الوحيدة المكوّنة من 50 نقطة في تاريخ "ان بي ايه" أو "ايه بي ايه"، قبل أن يتمكن راسل وستبروك من تحقيق الإنجاز نفسه في عام 2017 لصالح أوكلاهوما سيتي.

وكان ماجينيس أيضًا أول لاعب يتصدر الأدوار الإقصائية لـ "ايه بي ايه" و"ان بي ايه" بأكملها في إجمالي النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة، قبل أن يسير الصربي نيكولا يوكيتش على خطاه هذا العام بقميص حامل اللقب ناجتس.

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