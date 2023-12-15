الاتحاد الدولي للتنس يتوج ديوكوفيتش وسبالينكا بطلين للعالم في 2023

اختار الاتحاد الدولي للتنس كلا من الصربي نوفاك ديوكوفيتش ولاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا بطلين للعالم في 2023 بسبب أدائهما المتميز في البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي.

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان إنه منح ديوكوفيتش (36 عاما) جائزة فردي الرجال للمرة الثامنة ليعزز النجم الصربي رقمه القياسي غير المسبوق بعد تتويجه بثلاثة من ألقاب البطولات الكبرى الأربع هذا العام.

ورفع اللاعب المخضرم رصيده من الألقاب الكبرى إلى 24 لقبا ليعادل حصيلة مارجريت كورت القياسية من هذه الألقاب المتميزة كما فاز بلقب البطولة الختامية لموسم الرجال للمرة السابعة وهو رقم قياسي أيضا وأنهى العام في صدارة قائمة التصنيف الدولية لمحترفي اللعبة.

وفازت سبالينكا بلقبها الكبير الأول في أستراليا المفتوحة وحصلت على المركز الثاني في أمريكا المفتوحة ووصلت لقبل نهائي بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون.

وخسرت سبالينكا صدارة التصنيف الدولي لصالح البولندية إيجا شيانتيك خلال البطولة الختامية للسيدات وعبرت عن سعادتها بما قدمته من أداء ونتائج خلال 2023 وبتتويجها بطلة للعالم.

وقالت في بيان الاتحاد الدولي للتنس "أتوق للعودة إلى الملاعب في الموسم الجديد في يناير."

وحصل راجيف رام وجو سالسبيري على جائزة زوجي الرجال بعد فوزهما بلقب أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي بينما ذهبت جائزة زوجي السيدات إلى ستورم هانتر وإليسه ميرتنز بعد حصولهما على المركز الثاني في ويمبلدون.

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