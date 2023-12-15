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شرطة دبي تؤمن مهرجان «شتانا في حتا»

12/15/2023 6:00:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، استعداد المركز في استقبال (مهرجان شتانا في حتا)، وتأمين الفعاليات السياحية، والاستمتاع بالأجواء في بحيرة الليم ووادي هب، إضافة إلى الفعاليات المتعددة منها الدراجات والبحيرات، والسيارات الكلاسيكية ومسيرة الدراجات الهوائية، والجبال والأفلاج وبينها أطول فلج موجود ومغطى، ويبلغ طوله كيلومتر، إضافة إلى وادي هب وبحيرة الليم.

ولفت إلى أن المركز أدّى دوراً كبيراً في حفظ الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، نتيجة للانتشار الجيد للدوريات والبرامج الأمنية والمرورية التي يُطبقها.

فرقة الشجعان

وقال العقيد عبدالله الهفيت، نائب مدير المركز، إن المركز أسّس "فرقة الشجعان" وهي متخصصة في الأمن السياحي، بناء على توجيهات معالي
الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العامة لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الخبير خليل ابراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وهي مدربة للتعامل مع الحوادث الطارئة والإنقاذ في المناطق الجبلية، وجاهزة للتعامل مع أي حادث، ومزودة بكل الأدوات والتقنيات الحديثة، للمساهمة في تقديم المساعدة والدعم للمحتاجين، كما تتابع إجراءات الأمن والسلامة في الأماكن السياحية، وتعريف السياح والزائرين بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي للمتعاملين.

كما أنشأت شرطة دبي مركز الشرطة الذكي في منطقة حتا، لتقديم أرقى الخدمات للجمهور، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في إسعاد المجتمع وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

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