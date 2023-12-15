خبراء عالميون يستعرضون في دبي أحدث طرق تشخيص السرطان

استعرض خبراء عالميون خلال ورشتي عمل عقدتا اليوم أحدث طرق تشخيص مرض السرطان والأمراض الصعبة وذلك

قبيل افتتاح مؤتمر الإمارات لعلم أمراض الأنسجة والخلايا الذي تنظمه شعبة علم الأمراض في جمعية الامارات الطبية غدا بدبي .

ركزت الورشتان على التقنيات الحديثة المستخدمة حاليا في أهم المستشفيات العالمية ضمن ما يسمى بالباثولوجيا الرقمية و الباثولوجيا الجزيئية.

وأشار الدكتور حسن يوسف حطيط استشاري علم الأنسجة والخلايا في مستشفى دبي الأمين العام لشعبة علم الأمراض بجمعية الإمارات الطبية إلى مشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في الورشتين من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط استعرضوا أهم الإنجازات في مجال تحسين و تطوير التشخيص الطبي و خاصة تشخيص السرطان و الأمراض الصعبة و المزمنة.

وأضاف أن 18 ١٨ حاضروا في الفعالية و استعرضوا التقنيات الحديثة والمستقبلية و شرح التطبيقات العملية لهذه التقنيات المستحدثة لافتا إلى أن المناقشات التي دارت خلال الورشتين تركزت حول إمكانيات المؤسسات الصحية في الدول المختلفة و قدرتها على البدء في العمل على النظم الصحية التشخيصية الجديدة والتخطيط لتأسيس أنظمة طبية حديثة مبنية على أسس علمية صلبة وتشخيصية متينة بعيدة عن احتمالات الخطأ.

ونوه الدكتور حسن يوسف حطيط إلى أن المشاركين في المؤتمر سيحصلون على 14 ساعة معتمدة من هيئة الصحة بدبي .ويشارك في مؤتمر الإمارات لعلم أمراض الأنسجة والخلايا الذي ينطلق غدا أكثر من 400 خبير وطبيب متخصص من المنطقة والعالم .

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