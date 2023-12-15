المجلس العالمي للتسامح والسلام ينظم مؤتمر استدامة السلام في البرلمان المالطي

نظم المجلس العالمي للتسامح والسلام، بالتعاون مع برلمان مالطا، مؤتمرًا لرؤساء وممثلي عدد من البرلمانات الإقليمية، تحت بعنوان "الدعوة للسلام الدولي المستدام وإطلاق المؤشر العالمي للتسامح".

واستهدف المؤتمر الذي عقد في مقر برلمان مالطا بالعاصمة فاليتا، تعزيز العمل في مجالات نشر التسامح وتحقيق السلام المستدام حول العالم.

وقال معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن من المهم أن ندرك أن هناك صلة مهمة بين استدامة السلام والأمن المناخي، وإنه "لا يمكننا بدون إنسانية مسالمة ومتسامحة ومتعاونة، تحقيق الأمن المناخي، والعكس صحيح أيضا، فبدون مناخ آمن وأرض نظيفة لا يمكننا أن نأمل في سلام مستدام".

ودعا الجروان جميع شركاء المجلس العالميين إلى التمسك بمبادئه المتمثلة في تعزيز التسامح وتنفيذ استراتيجيات مستدامة "لصالح الأرض ومن عليها".

وأعلن الجروان خلال المؤتمر، إطلاق المؤشر العالمي للتسامح، الذي سيعمل من خلاله المجلس مع شركائه وأعضائه على وضع آليات لقياس التسامح على نطاق عالمي، وسيكون قادرًا على قياس تقدم البلدان التي ترغب في بناء مجتمعات تدعم التنوع وتحترم كرامة الإنسان وتحقق التسامح في المجالات المختلفة؛ إذ سيلقي هذا المؤشر العالمي الضوء على نقاط القوة والضعف في جهود التسامح، ويسمح للجميع بتصميم إستراتيجيات تعزز ثقافة التسامح وتدعم السلام العالمي.

وأصدر المؤتمر بيانه الختامي بعنوان "إعلان السلام الدولي المستدام" الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب المالطي، ورئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ورئيس برلمان أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي رونالدو باتريسيو، ورئيسة برلمان أمريكا الوسطى "PARLACEN" معالي سيلفيا جارسيا بولانكو.

ووقع معالي احمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومعالي السيدة سيلفيا بولانكو رئيسة برلمان أمريكا الوسطى "PARLACEN"، على هامش المؤتمر، مذكرة تفاهم وعمل مشترك بين المجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمان أمريكا الوسطى.

كما وقع الجروان ومعالي السيد رونالدو باتريسيو، رئيس لجنة العلاقات الدولية في الجمعية الوطنية "البرلمان" الكوبي، مذكرة تفاهم وعمل مشترك مماثلة بين المجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمان جمهورية كوبا.

وتشمل مذكرات التعاون المذكورة تأطير التعاون والعمل المشترك في مجالات التسامح والسلام على الصعيد البرلماني.

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