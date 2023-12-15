معماري لبناني يستخدم الذكاء الاصطناعي لتخيُّل شكل دبي في 2070

عمل المهندس المعماري ومصمم المنتجات اللبناني المقيم في دبي، توماس طراد على تخيُل شكل دبي باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2070، بحسب موقع «أركتيتشال دايجست»، المتخصص في التصميمات المعمارية.

ويُعدّ طراد أحد رواد الشرق الأوسط الذين يقومون بتجربة الذكاء الاصطناعي، وقد استخدمه لتخيل سلسلة من المنازل والتجارب، إنها تخيلات لعالم تتناغم فيه الطبيعة والمباني بشكل مثالي، وتتلاشى الحدود بين الداخل والخارج.

يقول طراد: «استخدمتُ الذكاء الاصطناعي لمدة عام تقريباً، لكن تصوري لما ستبدو عليه دبي في عام 2070 علمني الكثير عن كيفية العمل مع الذكاء الاصطناعي؛ لقد أدى تصوُّر شكل المدينة بمساعدة الذكاء الاصطناعي لنتائج متنوعة ومثيرة للتفكير».

وكلف «أركتيتشال دايجست الشرق الأوسط»، هيئة التصميم الدولية التي تعرض أعمال كبار المهندسين المعماريين والمصممين، توماس طراد بتخيُّل الشكل الذي قد تبدو عليه دبي، بعد 50 عامًا من الآن عندما يصبح الذكاء الاصطناعي أمراً شائعاً.

استخدم طراد برنامجه المفضل «ميد جيرني Midjourney»؛ لتصوُّر أيقونات النسيج الحضري للإمارة، المنازل الاستثنائية، والفنادق الفاخرة ومراكز التسوق، والركائز الثقافية مثل غرفة المعيشة الإماراتية والمجلس والوادي.

وتوصّل طراد إلى نتائج مثيرة للدهشة، حيث امتزجت ناطحات السحاب التي تملأ دبي في الوقت الحالي، مع الأبراج والنباتات التي تشبه المظلات، والذي يُعدّ مزيجاً من النموذج الأصلي للمدينة بشكلها الحالي.

وفي الوقت الحالي، يعتمد الذكاء الاصطناعي على البيانات المقدمة له، مثل النص الذي يطالب Midjourney بإنتاج المفاهيم الموضحة هنا. لكن من المستحيل التنبؤ بما سيأتي به في المستقبل. يقول طراد: "هنا تأتي مسؤوليتنا". "إننا نشهد بالفعل إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور فاضحة لأشخاص مشهورين يعتقد عامة الناس أنها حقيقية. يتعلق الأمر حقًا بما تغذيه الذكاء الاصطناعي.

نفس البرنامج الذي يتنبأ بدبي 2070 كحلوى غزل البنات المناسبة لباربي من المستقبل، يقدم أيضًا رؤى للمدينة كما لو كانت في كتاب تولكين، وهو سلسلة من الكتب الخيالية التي كتبها المؤلف البريطاني جون تولكين، وتقع أحداثه في عالم خيالي يسمى الأرض الوسطى.

يشير طراد إلى أنَّ العالم لم يدرك بعد المدى الكامل لتأثير برامج الذكاء الاصطناعي في كيفية تصور المهندسين المعماريين للتصاميم المعمارية، لكنّ العالم في حاجة لاحتضان الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، مع ضمان بقاء الإبداع البشري والخبرة في طليعة العمليات الإبداعية المستقبلية.

ويضيف: «إذا كان الذكاء الاصطناعي يجيب على ما ستبدو عليه دبي في 2070، فإن دور المصممين البشريين سيكون متساويًا، أكثر أهمية في المستقبل».

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