الإمارات وغنتوت ياتقيان غدا في أقوى مباريات بطولة سلطان بن زايد للبولو

تتواصل غداً السبت مرحلة الدور التمهيدي في بطولة كأس سلطان بن زايد السنوية للبولو، بمباراتين ضمن المجموعة الثانية.وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وتشهد المجموعة الثانية مواجهة قوية بين فريقي "الإمارات بولو"، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعلي المري، و"غنتوت بولو"، بقيادة يوسف بن دسمال، وناصر الشامسي.

وتشهد المباراة الأخرى في المجموعة ذاتها مواجهة مثيرة بين فريقي "بن دري بولو"، بقيادة راشد بن دري، ومحمد بن دري، و"لامارا بولو"، بقيادة ريان العجاجي، وسلمان بن هيف، في سباق البحث عن صدارة المجموعة.

من جانب آخر أعلنت اللجنة المنظمة إقامة مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة الأربعاء المقبل، تمهيداً لختام البطولة يوم السبت 23 ديسمبر الجاري.

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