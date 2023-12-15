10.5 دنانير متوسط إنفاق الأسر شهريا على الهاتف النقال في الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ متوسط إنفاق الأسر الشهري في الأردن على الهواتف النقالة الذكية 8.2 دنانير، فيما بلغ متوسط إنفاق الأسر الشهري على الهواتف النقالة العادية 3.9 دنانير، وفق مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل 2022.

وأظهر المسح الذي نشرته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حديثا بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة أن متوسط إنفاق الأسر شهريا على الهاتف النقال (الذكي والعادي) بلغ 10.5 دنانير شهريا، بحسب المملكة.

وبلغ متوسط إنفاق الأسر الشهري على الهواتف الثابتة قرابة 6.2 دنانير.

وعلى مستوى الحضر والريف، أوضحت نتائج المسح أن متوسط إنفاق الأسر الشهري على الهواتف النقالة الذكية في الحضر يساوي تلك الأسر التي تقيم في الريف، وتقارب متوسط الإنفاق بين أسر الحضر والريف فيما يخص الهاتف الثابت والهاتف النقال العادي.

وأشارت النتائج إلى أن (99%) من أسر الحضر و(98.6%) من أسر الريف تمتلك هاتفا نقالا (بغض النظر عن نوعه)، ذكيا أو عاديا وعلى مستوى الأقاليم فإن (99%) من الأسر في إقليم الوسط و(99.3%) في إقليم الشمال و(97.8%) في إقليم الجنوب تمتلك هاتفا نقالا ذكيا عاديا.

وأشارت النتائج أيضاً إلى أن نسبة كبيرة من الأسر يتوافر لديها هاتف نقال ذكي (95.1%)، وأن قرابة (13%) من الأسر يتوافر لديها هاتف عادي.

وبلغت نسبة الأسر التي يتوافر لديها هاتف ثابت قرابة (2%). وعلى مستوى الحضر والريف، فقد أوضحت النتائج أن نسبة الأسر التي يتوافر لدى أحد أفرادها هاتف ذكي في الحضر أعلى من تلك الأسر التي تقيم في الريف، بفارق بلغ قرابة نقطتين مئويتين.

وفيما يخص الهاتف الثابت، أظهرت النتائج أن نسبة الأسر التي يتوافر لديها هاتف ثابت في الحضر أعلى من تلك الأسر التي تقيم في الريف بفارق بلغ قرابة نقطتين مئويتين فيما تجاوزت نسبة الأسر في الريف التي يتوافر لدى أحد أفرادها هاتف نقال عادي مثيلاتها في الحضر بقرابة (5) نقاط مئوية.

وفي وقت سابق قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إن اشتراكات خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة بلغت حتى الربع الرابع من العام الماضي 7.625635 مليون اشتراك منها 5.502722 مليون دفع مسبق و2.122913 مليون اشتراك دفع لاحق، وبلغ عدد خطوط خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة (الأرضي) 481.101 اشتراك غالبيتها اشتراكات منزلية.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن المسح الذي يتم إعداده سنويا يهدف إلى توفير قاعدة بيانات خاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل بين الأسر الأردنية وأفرادها.

وتعدّ البيانات التي يوفرها المسح ذات أهمية كبيرة خاصة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تسهم هذه البيانات في التعرف على واقع استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومهارات استخدامها داخل المنازل والمعوقات التي تحول دون انتشارها.

كما أن نتائج المسح ترسل إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، ووكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تعدّ بياناته مدخلا أساسيا في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية التي تقارن بين مختلف الدول فيما يخص انتشار واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذه الدول.

وقد غطى المسح في عام 2022 عينة من الأسر بلغ حجمها (4140) أسرة بصورة تضمن التمثيل على مستوى المملكة والأقاليم الثلاثة (شمال، وسط، جنوب) وعلى مستوى الحضر والريف، واستندت هذه العينة إلى الإطار الذي وفرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015.

وقالت الإحصاءات إنه جرى تصميم العينة بأسلوب المعاينة الطبقية العنقودية من مرحلتين لتكون النتائج ممثلة على مستوى الأردن والحضر والريف، حيث (اعتبرت التجمعات التي بلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة أو أكثر حسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 حضرا واعتبرت باقي التجمعات ريفا) والأقاليم (وسط، شمال، جنوب).