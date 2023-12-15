فوزي لقجع: المغرب سيقدم نسخة تاريخية لكأس أمم إفريقيا 2025

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، إنهم يخططون لتنظيم نسخة تاريخية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.
وأضاف لقجع خلال الجمعية العمومية التي عقدت داخل مجمع محمد السادس: "المغرب بصدد ثورة كروية ورياضية للدفاع عن مكاسبها، التي تحققت في العام الماضي بعد التألق في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر".
وتابع: "نحن اليوم نمثل أسرة كرة القدم المغربية، ويجب ألا نفرط في المكاسب التي تحققت سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، مستعدون لإطلاق نسخة للتاريخ في (كان)، ستتباهى بها القارة الأفريقية، خاصة وأن العالم سيراقب البلد الذي ينظم المونديال في 2030".
وأوضح: "جاهزون ونملك المقومات لتنظيم نسخة غير مسبوقة في أمم إفريقيا، ونحن لا ندعي الكمال، ولذلك سنكون أكثر صرامة مع الذين لن يسيروا معنا في الاحتراف والتطور".
وأتم: "نحلم بملامسة لقب عالمي على مستوى منتخبات كرة القدم أو كرة الصالات".
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