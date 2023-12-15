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فوزي لقجع: المغرب سيقدم نسخة تاريخية لكأس أمم إفريقيا 2025

12/15/2023 5:30:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، إنهم يخططون لتنظيم نسخة تاريخية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وأضاف لقجع خلال الجمعية العمومية التي عقدت داخل مجمع محمد السادس: "المغرب بصدد ثورة كروية ورياضية للدفاع عن مكاسبها، التي تحققت في العام الماضي بعد التألق في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر".

وتابع: "نحن اليوم نمثل أسرة كرة القدم المغربية، ويجب ألا نفرط في المكاسب التي تحققت سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، مستعدون لإطلاق نسخة للتاريخ في (كان)، ستتباهى بها القارة الأفريقية، خاصة وأن العالم سيراقب البلد الذي ينظم المونديال في 2030".

وأوضح: "جاهزون ونملك المقومات لتنظيم نسخة غير مسبوقة في أمم إفريقيا، ونحن لا ندعي الكمال، ولذلك سنكون أكثر صرامة مع الذين لن يسيروا معنا في الاحتراف والتطور".

وأتم: "نحلم بملامسة لقب عالمي على مستوى منتخبات كرة القدم أو كرة الصالات".

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