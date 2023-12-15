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الكشف عن الفائزة في يناير.. بطلة أزمة روبياليس مرشحة لجائزة أفضل لاعبة بالعالم

12/15/2023 5:30:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحات لنيل جائزة أفضل لاعبة في العالم 2023.

وأوضح "فيفا" أن القائمة تضم ثنائي منتخب إسبانيا أيتانا بونماتي وجنيفر هيرموسو والكولومبية ليندا كايسيدو.

وسيتم الكشف عن هوية أفضل لاعبة في العالم خلال حفل الجوائز السنوي الذي يقيمه الاتحاد الدولي، في 15 يناير 2024.

وتم اختيار المرشحات بناء على مستواهن في الفترة بين أول أغسطس 2022 و20 أغسطس 2023، وهو تاريخ نهائي كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا.

يذكر أن هيرموسو كانت بطلة أزمة كبيرة عقب مونديال السيدات الأخير، الذي توج به المنتخب الإسباني عقب التغلب على إنجلترا 1/0 في سيدني الأسترالية أغسطس الماضي، حيث قام لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني وقتها بتقبيل اللاعبة أثناء تتويج الفريق، وقالت في أكثر من مناسبة إن القبلة لم تكن بالتراضي لتنتقل الأزمة إلى القضاء بعد ذلك.

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