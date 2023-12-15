الوحدة والزمالك وجهاً لوجه.. 3 فرق عربية في استضافة أبو ظبي يناير المقبل

يشارك نادي الوحدة ببطولة ودية تستضيفها أبو ظبي، خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير المقبل.

وتجمع هذه البطولة كل من الزمالك المصري والاتفاق السعودي وأم صلال القطري بجانب نادي الوحدة، وتقام مبارياتها على إستاد آل نهيان.

ومن المقرر أن تقام أول مباراتين بين الاتفاق وأم صلال، والوحدة والزمالك، 20 يناير المقبل.

وعقد صباح اليوم الجمعة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل البطولة في مقر نادي الوحدة بأبوظبي، شهد حضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة.



وصرح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، قائلاً إن مشاركة الزمالك في البطولة بهدف الاستفادة الفنية، خاصة وأن الإدارة تسعى لبناء فريق قوي في الفترة المقبلة.

وأوضح سليمان أن الجهاز الفني سيستفيد من البطولة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين وتجهيز الفريق خلال فترة التوقف الدولي، بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية.

جدول مباريات البطولة الودية

السبت 20 يناير

الاتفاق x أم صلال

6:15 بتوقيت الإمارات



الوحدة x الزمالك

8:30 بتوقيت الإمارات

الأربعاء 24 يناير

الخاسر من اللقاء الأول x الخاسر من اللقاء الثاني

4:30 بتوقيت الإمارات

الفائز من اللقاء الأول x الفائز من اللقاء الثاني

7:30 بتوقيت الإمارات

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