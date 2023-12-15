كلوب راض عن أداء ليفربول رغم الخسارة أمام سانت جيلواز بالدوري الأوروبي

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن رضاه عن الجهد الذي بذله لاعبوه رغم خسارة الفريق الأحمر 1 / 2 أمام مضيفه يونيون سانت جيلواز البلجيكي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ودفع كلوب بعدد من العناصر البديلة خلال اللقاء، الذي جرى أمس الخميس، بالجولة السادسة (الأخيرة) بمرحلة المجموعات للدوري الأوروبي، بعدما ضمن الفريق الأحمر تصدره للمجموعة وتأهله لدور الـ16 للمسابقة القارية مباشرة، منذ الجولة السابقة.

وتنص لائحة المسابقة على صعود الفرق التي تصدرت مجموعاتها لدور الـ16 مباشرة، في حين تلعب الأندية صاحبة الوصافة دورا فاصلا لبلوغ هذا الدور مع الفرق التي حصلت على المركز الثالث بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي انتقلت للعب في الدوري الأوروبي.

ونقل موقع ليفربول الإلكتروني الرسمي تصريحات كلوب عقب المباراة، في وقت متأخر من مساء أمس، حيث قال "أعتقد أننا بالتأكيد شاهدنا جميعا المباراة، لذلك كان فوز يونيون مستحقا بالنسبة لي".

أضاف كلوب "لقد استعددنا بشكل جيد، ولعبوا بفريق أقوى، وقمت بخلط تشكيل الفريق تماما، لذلك أعتقد أن التغييرات التي أجريناها كانت أكثر من اللازم بالنسبة لإيقاع اللعب".

أوضح المدرب الألماني "كنا بحاجة للتطور في الأداء في المباراة. سعيد حقا بما حدث في الشوط الثاني، الذي تطور مستوانا خلاله".

شدد كلوب "لقد كان اللعب مضغوطا للغاية على ملعب صعب بالفعل. لم يكن الأمر رائعا ورأيت مدى شدة نسق اللقاء حيث عانى بعض اللاعبين من شد عضلي".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا "أعتقد أننا قمنا بالتجربة وهذا جيد بالنسبة لي، ولم يصب أحد، لذلك نتعافى ونعود إلى إنجلترا ونستعد للعب من جديد".

ويستعد ليفربول، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنتجليزي الممتاز حاليا برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، لمواجهة من العيار الثقيل ضد ضيفه مانشستر يونايتد، بعد غد الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ17 للمسابقة.

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