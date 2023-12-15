جيمس هاردن يصنع التاريخ في فوز كليبرز على جولدن ستيت بالدوري الأمريكي للسلة

حقق فريق لوس أنجليس كليبرز فوزا ثمينا على ضيفه جولدن ستيت واريورز بنتيجة 121 / 113 في بطولة دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة للرجال (إن بي أيه).

وكان جيمس هاردن على موعد مع صناعة التاريخ، بعدما وصل إلى النقطة رقم 25000 في مسيرته بالبطولة خلال اللقاء.

وأحرز هاردن

28 نقطة، وقدم 15 تمريرة حاسمة في المباراة، التي جرت صباح الجمعة بالتوقيت العالمي (جرينتش)، مساء الخميس بالتوقيت المحلي، ليقود كليبرز لتحقيق انتصاره السادس على التوالي في المسابقة.

ويعد هذا هو الانتصار رقم 11 لكليبرز من إجمالي 14 مباراة لعبها في البطولة خلال الموسم الحالي، ليفوز أيضا بجميع مبارياته الخمس التي لعبها في البطولة على ملعبه في ديسمبر الجاري.

وأسفرت باقي اللقاءات أيضا عن فوز شيكاغو بولز على مضيفه ميامي هيت بنتيجة 124 / 116، وبوسطن سلتيكس على ضيفه كليفلاند كافالييرز 116 / 107، ومينيسوتا تمبرولفز على مضيفه دالاس مافريكس 119 / 101.

كما فاز دنفر ناجيتس على ضيفه بروكلين نتس 124 / 101، وساكرامنتو كينجز على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 128 / 123، ويوتا جاز على مضيفه بورتلاند ترابل بليزيرز 122 / 114.

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