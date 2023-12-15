يغيب 6 أسابيع.. شكوك حول لحاق مزراوي بأمم إفريقيا والاستقرار على بديله

تعرض المغربي نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ لإصابة خطيرة أثناء مواجهة مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا، قد تؤدي إلى حرمانه من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية رفقة منتخب بلاده المغرب، لكن اللاعب يأمل في استعادة لياقته ويتمسك بفرصة المشاركة.

وسيكون بايرن ميونخ، مجبراً على التخلي عن الثنائي كينجسلي كومان ونصير مزراوي في آخر مباراتين للفريق بالدوري الألماني هذا العام على الأقل، فقد أوضح بايرن في بيان، أن كومان أصيب بتمزق في عضلة الساق اليمنى خلال الفوز على ال يونايتد (1-0)، وأضاف البيان أن الفحوصات الطبية التي أجراها القسم الطبي بالنادي أظهرت أيضا إصابة مزراوي بتمزق في عضلة الساق اليسرى.

ويستعد بايرن ميونخ لخوض آخر مباراتين هذا العام، عندما يستضيف شتوتجارت في مباراة قمة بالدوري الألماني الأحد المقبل، وبعدها يحل ضيفا على فولفسبورج يوم الأربعاء.

لم تكن هناك أي علامات على إصابة المدافع المغربي خلال الشوط الأول للمباراة، غير أن مدرب بايرن توماس توخل قام بتدبيل مزراوي في الاستراحة بين الشوطين وأحل محله كونراد لايمر، وبقي مزراوي بعض الوقت في غرفة تبديل الملابس، لكن بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، توجه نحو مقاعد البدلاء وهو يعرج.

وفي بيانه لم يذكر بايرن ميونخ المدة التي سيغيب فيها الثنائي عن الملاعب، لكن موقع "تريبونا.كوم" نقل عن مصادر أن كومان سيغيب لنحو 3 أسابيع على أن يعود مع بداية النصف الثاني من الموسم الكروي الحالي، فيما يعتبر التمزق العضلي في ربلة الساق أكثر خطورة ومن المتوقع أن يغيب نصير مزراوي 6 أسابيع على الأقل، مما يعني أنه لن يكون متاحا للمشاركة مع منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، التي تقام في كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير والثاني من فبراير 2024.

وبحسب معلومات موقع "سبورت 1" الألماني فإن المدافع المغربي لم يلغ حتى الآن مشاركته في كأس أفريقيا رغم الإصابة، وحتى لو كانت الفرص ضئيلة، فإنه يأمل في استعادة لياقته في الوقت المناسب.

لاعب ريال مدريد ضمن خيارات تعويض مزراوي في الكان

وأكد مصدر قريب من الجهاز الفني لمنتخب المغرب، أن وليد الركراكي مدرب أسود الأطلس وضع في حساباته تعرض أي لاعب للإصابة، قبل الظهور في النسخة الجديدة من كأس الأمم الإفريقية.

وبحسب موقع "كورة"، فإن ذلك كان سببًا لإرسال الركراكي قائمة المنتخب المغربي الموسعة لـ“كاف"، والتي شملت 50 لاعبًا/ ولفت إلى أن الركراكي وضع جميع السيناريوهات لاحتمال غياب أي من لاعبيه الأساسيين، ومن بينهم نصير مزراوي الذي أكدت تقارير ألمانية غيابه عن الكان، بعد إصابته بربلة الساق، خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، وحاجته لفترة راحة من 6 أسابيع.

وأوضح المصدر أن الركراكي وضع في كل مركز من 3 لـ 4 لاعبين، وتقدم هذه الخيارات في مركز الظهير الأيسر الذي يشغله مزراوي، اللاعب آدم ماسينا المحترف في أودينيزي الإيطالي، الذي شارك في نسخة الكاميرون 2021، قبل أن تغيبه جراحة الأربطة عن المونديال.

وتابع: "هناك أيضا يحيي عطية الله لاعب الوداد، الذي شارك في المونديال أساسيًا بـ 3 مباريات، وبديلًا لمزراوي في البقية، ولكن المفاجأة تمثلت في يوسف الخديم لاعب ريال مدريد الناشئ، والذي مدد عقده مع الملكي مؤخرًا حتى 2028".

وأتم: "الركراكي لن ييأس من اصطحاب مزراوي، حتى إذا تغيب عن أولى المباريات، كما أنه وضع البدائل المناسبة لتعويضه".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز