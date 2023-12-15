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100 مليون يورو.. حصاد البقاء الأوروبي لباريس سان جيرمان

12/15/2023 5:30:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

جنى باريس سان جيرمان الفرنسي، مجموعة من الأرباح المالية بعد تأهله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن إجمالي أرباح البي أس جي من مشواره الأوروبي هذا الموسم، وصل 92.9 مليون يورو، وأوضحت أن هذا المبلغ مقسم بين مكافأة المشاركة في البطولة (15.64 مليون يورو)، ومكافأة نتائجه (6.53 مليون يورو).

وربح باريس 30 مليون يورو تتعلق بتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في آخر 10 سنوات، بينما وصلت أرباح البث التلفزيوني إلى 33 مليون يورو، بخلاف الحصول على 10.6 مليون يورو بعد مباراته الأخيرة أمام دورتموند.

ومن المنتظر أن تزيد أرباح باريس سان جيرمان بعد تأهله للأدوار الإقصائية، حيث ربح 100.4 مليون يورو بعد خروجه أمام بايرن ميونخ في دور الـ 16 بالموسم الماضي.

وكان باريس سان جيرمان تأهل لثمن النهائي، باحتلال وصافة المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، بفارق 3 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند.

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