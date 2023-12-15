سكان الإمارات يتوقعون هيمنة المركبات الكهربائية والهجينة الفترة المقبلة

كشفت مجموعة الفطيم للسيارات، إحدى أبرز وحدات الأعمال التابعة لمجموعة الفطيم والشريك الاستراتيجي للنقل الكهربائي لمؤتمر الأطراف كوب 28 الذي اختتم فعالياته مؤخراً، عن نتائج استبيانها الموسّع الذي أجرته بالتعاون مع مؤسسة يوجوف بمشاركة 2,008 شخص، وتناول أبرز تصورات سُكان دولة الإمارات والتحديات الماثلة أمامهم فيما يتعلق باعتماد المركبات الكهربائية.

وأظهر الاستبيان وجود تحولات كبيرة في وجهات النظر، ما يعكس تغيراً في مشهد تفضيلات النقل، حيث أعرب 64% من المشاركين عن مخاوفهم بشأن الأثر البيئي للمركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، وهو ما انعكس بوضوح في اهتمامهم القوي بالانتقال إلى المركبات الكهربائية في الأعوام المقبلة.

وكشف 26% من الأشخاص الذين لا يمتلكون مركبة كهربائية في الوقت الراهن عن اهتمامهم بشراء واحدة خلال الـ 12 شهراً المقبلة، بينما قال 50% من المشاركين إنهم قد يفكرون بالانتقال إلى المركبات الكهربائية خلال الفترة الزمنية ذاتها، ما يوضح التوجه نحو اعتماد المركبات الكهربائية.

وبيّنت نسبة كبيرة بلغت 63% من المشاركين في الاستبيان عن عزمها اعتماد المركبات الكهربائية كوسائط أساسية للنقل خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عامين، في مؤشر على تسارع التوجه نحو النقل المستدام بشكل كبير.

ويمثل الاهتمام الكبير بالمركبات الكهربائية مقياساً لثقة الزبائن القوية في نمو البنية التحتية للشحن في دولة الإمارات، حيث يتوقع 73% من السكان انتشار محطات الشحن كل بضعة كيلومترات في السنوات الخمس المقبلة.

كما توقع الزبائن انتشاراً واسعاً للمركبات الكهربائية في المستقبل، حيث يتوقع ثلث المشاركين في الاستبيان أنّ ما بين 30-50% من سكان دولة الإمارات سيقودون المركبات الكهربائية أو السيارات الهجينة بحلول عام 2030.

تجاوز التوقعات

وقال كاتيب بلخوجة، مدير شؤون التركيز على الزبائن لدى مجموعة الفطيم للسيارات: "فاقت نتائج الاستبيان جميع توقعاتنا، لا سيما أن 63% من المشاركين أعربوا بشكل صريح عن اختيار المركبات الكهربائية كوسيلة أساسية للنقل. ولم تكن النتائج إيجابية فحسب، بل قدّمت دليلاً واضحاً على تطور تصورات الزبائن في دولة الإمارات تجاه النقل الكهربائي. وشكّل إجراء هذا الاستبيان خطوة في غاية الأهمية بالنسبة لمجموعة الفطيم للسيارات، إذ منحنا فهماً دقيقاً لعقلية الزبائن، لا سيما على خلفية انعقاد مؤتمر كوب 28".

وتتمثل أبرز المعوقات أمام اعتماد المركبات الكهربائية في مخاوف السلامة (49%)، وتكاليف الخدمات (44%)، ومحدودية البنية التحتية للشحن (41%)، وطول عمر البطارية (41%)، والقيمة عند إعادة البيع (32%).

ويرى 68% من المشاركين أنّ المركبات الكهربائية أعلى سعراً من سيارات الوقود التقليدي، وهو ما قد يحول دون توجه الزبائن لاعتماد المركبات الكهربائية.

ويشكل شحن المركبات الكهربائية مصدراً كبيراً للقلق، لا سيما أن 44% من السكان لا يستطيعون تركيب محطة شحن في المنزل.

وأضاف بلخوجة: "لا شك أن هناك بعض المعوقات التي يتعين علينا تجاوزها، غير أنّ النتائج عززت ثقتنا باستراتيجيات النقل الكهربائي التي نسعى إلى تحقيقها. كما أن التزامنا بتطوير منظومة النقل الكهربائي يوفر إجابات مباشرة وواضحة على معظم المخاوف التي تعيق اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع، حيث تشمل تلك المنظومة مجموعة واسعة من المركبات الكهربائية، ومحطة الشحن الخاصة بنا (Charge2Moov) بالإضافة إلى توفير التدريب في مجال النقل الكهربائي لمرحلة ما بعد البيع. ونحن أيضاً مجموعة السيارات الوحيدة في المنطقة الملتزمة بتقديم هذا العرض المتكامل من المركبات الكهربائية، لذا فكلنا ثقة أننا سنكون قادرين على تسريع التحوّل الأخضر والوفاء بتعهدنا برفع نسبة مبيعاتنا من مركبات الطاقة الجديدة إلى 50% من إجمالي مبيعات السيارات وتركيب 10% من محطات الشحن في الدولة بحلول عام 2030. ويتمثل هدفنا الرئيسي في إتاحة وصول الجميع للمركبات الكهربائية من خلال تقديم مجموعة واسعة من منتجات النقل الكهربائي بأسعار متنوعة وإمكانات أداء مختلفة، وهو ما يوفر حلاً للتصور الرئيسي تجاه الأسعار لدى غالبية الزبائن بشأن تكاليف المركبات الكهربائية مقابل سيارات الوقود التقليدي".

عوامل مؤثرة

أما عن قائمة العوامل المؤثرة في قرارات المشاركين في الاستبيان والتي تشجع مزيداً من الأفراد على الانتقال نحو المركبات الكهربائية، فقد تصدرت عوامل مثل سرعة الزمن اللازم للشحن (54%)، وزيادة عدد محطات الشحن (54%)، والتطورات في تكنولوجيا البطاريات (54%)، وزيادة مدى القيادة (52%).

واختتم بلخوجة بقوله: "تعود نتائج الاستبيان بالفائدة علينا في مجموعة الفطيم وعلى القطاع الأوسع، لا سيما أنّها تبين بوضوح العوامل الحاسمة الكفيلة بتسريع الانتقال نحو النقل المستدام في دولة الإمارات".

وتركز مجموعة الفطيم للسيارات منذ عام 2008 على قيادة جهود التحول نحو حلول النقل الصديق للبيئة في دولة الإمارات، حيث كانت أولى الشركات التي تطلق حلول النقل البديل في الدولة من خلال طرح مركبات هجينة بالتعاون مع تويوتا، ثم أصبحت فيما بعد أول مجموعة سيارات تسلم أسطولاً من المركبات الهجينة لشركات سيارات الأجرة. وعمدت المجموعة في العامين الماضيين إلى تسريع تركيزها على حلول النقل الكهربائي، من خلال العديد من المبادرات الرائدة بما في ذلك إطلاق شركة جديدة مخصصة، وهي شركة الفطيم للنقل الكهربائي.

وطرحت المجموعة علامات في قطاع مركبات الطاقة الجديدة هي الأفضل في فئتها، بما فيها بولستار، وشركة سيارات فولفو وبي واي دي وتويوتا ولكزس ومجموعة فولفو (الشاحنات الكهربائية الثقيلة، والحافلات ومعدات البناء) في دولة الإمارات، وحرصت على تطوير تكنولوجيا الشحن الخاصة بها وبدولة الإمارات Charge2Moov، وأطلقت أول مركز لتدريب فنيي السيارات الكهربائية حاصل على اعتماد معهد صناعة السيارات في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز