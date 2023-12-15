Friday, 15 December 2023 03:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حرمان رين من تعادل متأخر بالدوري الأوروبي بسبب قاعدة غير معروفة

12/15/2023 5:30:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال جوليان ستيفان مدرب ستاد رين الفرنسي إنه شعر بالصدمة بعد إلغاء هدف التعادل المتأخر لفريقه أمام فياريال الإسباني في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس بسبب إحدى قواعد كرة القدم غير المعروفة كثيرا.
وسدد لاعب الوسط إنزو لو في ركلة حرة في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ارتدت من إطار المرمى إلى نفس اللاعب الذي أعادها إلى داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد لورينز أسينيون في الشباك.

واحتفل لاعبو رين بصخب لكن فرحتهم تحولت إلى إحباط بعد إلغاء نظام حكم الفيديو المساعد الهدف، واعتقد معظم الحاضرين في الاستاد الفرنسي أن إلغاء الهدف كان بداعي التسلل.

لكن بموجب قوانين اللعبة، فإنه لا يُسمح لإنزو لو في أن يكون أول لاعب يلمس الكرة بعد تنفيذه الركلة الحرة.

وينص قانون اللعبة على أنه "إذا لمس اللاعب الذي نفذ الركلة الحرة الكرة مجددا قبل أن تلمس لاعبا آخر، تحتسب ركلة حرة غير مباشرة."

وقال ستيفان "كنت أعلم بوجود قاعدة لركلات الجزاء، ولم أعلم بوجود قاعدة فيما يتعلق بالركلات الحرة".

وبهذا الفوز تقدم فياريال على رين ليحتل صدارة المجموعة السادسة وتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر في البطولة الأوروبية.

واحتل رين المركز الثاني ويتعين عليه الآن خوض جولة فاصلة ضد فريق خرج من دوري أبطال أوروبا وسيتأهل الفائز منهما إلى الدور التالي في الدوري الأوروبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN15122023000110011019ID1107602487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث