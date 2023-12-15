حرمان رين من تعادل متأخر بالدوري الأوروبي بسبب قاعدة غير معروفة

قال جوليان ستيفان مدرب ستاد رين الفرنسي إنه شعر بالصدمة بعد إلغاء هدف التعادل المتأخر لفريقه أمام فياريال الإسباني في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس بسبب إحدى قواعد كرة القدم غير المعروفة كثيرا.

وسدد لاعب الوسط إنزو لو في ركلة حرة في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ارتدت من إطار المرمى إلى نفس اللاعب الذي أعادها إلى داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد لورينز أسينيون في الشباك.

واحتفل لاعبو رين بصخب لكن فرحتهم تحولت إلى إحباط بعد إلغاء نظام حكم الفيديو المساعد الهدف، واعتقد معظم الحاضرين في الاستاد الفرنسي أن إلغاء الهدف كان بداعي التسلل.

لكن بموجب قوانين اللعبة، فإنه لا يُسمح لإنزو لو في أن يكون أول لاعب يلمس الكرة بعد تنفيذه الركلة الحرة.

وينص قانون اللعبة على أنه "إذا لمس اللاعب الذي نفذ الركلة الحرة الكرة مجددا قبل أن تلمس لاعبا آخر، تحتسب ركلة حرة غير مباشرة."

وقال ستيفان "كنت أعلم بوجود قاعدة لركلات الجزاء، ولم أعلم بوجود قاعدة فيما يتعلق بالركلات الحرة".

وبهذا الفوز تقدم فياريال على رين ليحتل صدارة المجموعة السادسة وتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر في البطولة الأوروبية.

واحتل رين المركز الثاني ويتعين عليه الآن خوض جولة فاصلة ضد فريق خرج من دوري أبطال أوروبا وسيتأهل الفائز منهما إلى الدور التالي في الدوري الأوروبي.

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