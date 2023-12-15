«دائرة الأراضي» تطلق نُسخة محدّثة من تطبيق «دبي ريست»

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي النسخة المحدّثة والمحسّنة من تطبيق «دبي ريست»، المنصّة الذكيّة للخدمات العقاريّة، والتي تُتيح إنجاز مختلف الخدمات العقارية من قبل ملاك العقار والمستأجرين والوسطاء والمطورين العقاريين والمقيّمين والمستثمرين، وكافة الفئات المستفيدة من السوق العقاري.

ويتيح التحديث الجديد العديد من التحسينات والمزايا التي من شأنها تعزيز تجربة المستخدم، وجعل تنفيذ العمليات والإجراءات أكثر سهولة ويُسراً، بفضل واجهة المستخدم المحسّنة التي تتيح تنقلاً سلساً بين الخدمات، وتُعزّز سرعة أداء التطبيق واستجابته، وبالتالي تزويدهم بتجربة استخدام آمنة وموثوقة بشكل أكبر.

ويعتبر «دبي ريست» محفظة عقارية شاملة لملاك العقارات، تعمل على الأجهزة الذكية، وتتضمن كافة الخدمات التي تمكنهم من التصرف بالعقار بما يشمل البيع والشراء والتأجير والرهن. كما يمكن لكافة المستفيدين من المشاريع على الخريطة الحصول على معلومات آنية عن المشاريع مثل: نسبة الإنجاز، والصور الفعلية للمشروع، ورقم حساب الضمان، والدفعات المستحقة على الملّاك في المشاريع التي استثمروا فيها، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل خاصية المشاريع المفضلة ليتمكنوا من متابعة تفاصيلها.

أهمّ الخدمات

ويتضمن التطبيق عددا من الخدمات العقاريّة، منها: الحاسبة الإيجاريّة، التي تتيح احتساب زيادة الإيجار ومتوسط الإيجار في السوق العقاري. والاستعلام عن حالة العقار، من خلال إدخال بيانات تخص العقار مثل رقم المنطقة ورقم الأرض. والاستعلام عن حالة المشروع، عبر تتبع نسب إنجاز المشاريع العقارية وتفاصيلها في إمارة دبي. ومستودع مستندات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهو عبارة عن مستودع مستندات رقمي آمن، بحيث يمكنك تنزيل الملفات ومشاركتها رقمياً مع شركاء الخدمة عند الحاجة، بالإضافة إلى خدمات أخرى، مثل: الخريطة الاستثماريّة الذكيّة، والدورات التدريبيّة والاختبارات، والقائمة الخضراء، والاطلاع على آخر التحديثات بخصوص التصرفات العقارية، وخدمة مشروعي، وخدمة الوسطاء العقاريين، ومؤشر الإيجار، والاستعلام عن مؤشر رسوم الخدمات، ولجنة المشاريع غير المكتملة والملغاة، والتحقق من التراخيص والتصاريح العقارية، وخدمة اسأل مالك، والتحقّق من شهادة التملّك، وغيرها الكثير.

وأكدت "أراضي دبي" التزامها الراسخ تجاه توفير بنية تحتيّة رقمية رائدة، وتوظيف التقنيات الحديثة في تعزيز الريادة في القطاع العقاري، ودعم جهود إمارة دبي نحو التحوّل إلى نموذج عالمي للمدن المبتكرة.

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