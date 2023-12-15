بنك الإمارات للطعام يُبرم اتفاقية تعاون مع «ماجد الفطيم» و«ريبليت» للتبرع بفائض الطعام

أبرمت "مؤسسة بنك الإمارات للطعام" اتفاقية تعاون مع كل من شركة "ماجد الفطيم"، و"شركة ريبليت انترناشيونال للتوصيل" (Replate)، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لمشاركة كل المؤسسات الغذائية في المراكز التجارية التابعة لشركة ماجد الفطيم في التبرع بفائض الطعام الصالح للاستهلاك الآدمي لفئة العمال وغيرهم من المستفيدين بدلاً من هدرها.

وتُجسد الشراكة أهداف بنك الإمارات للطعام لتقديم وتوفير الطعام لمستحقيه عبر خططه بعيدة المدى والمستدامة، بما يدعم توجهات دولة الإمارات وتطلعاتها لتكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، كأحد مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051".

المبادرة الأولى من نوعها

وتستند الشراكة إلى مبادرة تُعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، حيث سيوزع بنك الإمارات للطعام ثلاجاتٍ مخصصة لحفظ التبرعات الغذائية والفائض من الطعام من قبل المؤسسات الغذائية المُشاركة والموجودة ضمن مول الإمارات كأول مركز تجاري تجريبي، وذلك بما يتوافق مع المظهر الجمالي العام، موضحةً فيها كافة الاشتراطات والإرشادات التي تُسهم بتعزيز دور المؤسسات الغذائية والمراكز التجارية والتسويقية في الحفاظ على النعم.

ودربت فرق البنك المؤسسات الغذائية وزودتهم بكافة الإرشادات الضرورية لكل المراحل الخاصة بعمليات التبرع بالطعام من حيث جمع الفائض والصالح من الطعام، وحفظه في عبوات مناسبة، ونقله وتداوله بطريقة سليمة إلى ثلاجات التبرعات تحت إشراف المشرف الصحي المُعتمد من قبل إدارة سلامة الغذاء لكل مؤسسة غذائية في مول الإمارات.

وأكد سعادة داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، أهمية الشراكة في تعزيز رؤية ورسالة وقيم البنك، عبر التخطيط والإدارة الأمثل لإدارة فائض الطعام ليكون بنك طعام مستدام ورائد عالمياً، ومواكبة التوجهات والمستهدفات المستقبلية لدولة الإمارات في دعم قيم التنمية المستدامة. مشيراً إلى أن البنك منظومة إنسانية متكاملة أهدافها الرئيسية الإعلاء من قيمة إطعام الطعام، والحد من هدره وتوصيله إلى مستحقيه بأعلى جودة، وفق قيمه المؤسسية المتعلقة بالإنسانية والعطاء والاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

وقال الهاجري: "تحقق الشراكة العديد من المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات بدءاً من حفظ النعمة، مروراً بتعزيز مشاركة المؤسسات الغذائية المختلفة في المسؤولية المجتمعية تجاه الفئات المستهدفة، وصولاً إلى تقليل كميات مخلفات الأغذية الصالحة، وتوعية المجتمع في تقليل معدل الهدر والفقد للطعام، بما يتماشى مع رؤية حكومتنا الرشيدة في الحفاظ على استدامة الموارد البيئية، وتحقيق مبدأ الأمن الغذائي اتساقاً مع التوجهات والأهداف الاستراتيجية والعالمية ضمن مبادرات التنمية المستدامة".

من جانبه، أكد فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، لدى "مؤسسة ماجد الفطيم العقارية"، التزام ماجد الفطيم، بوصفها وجهة تسوق رائدة، بدعم الاستدامة البيئية في مراكز التسوق التابعة لها، وتطلعها للتعاون مع المستأجرين، وتشجيع منافذ المأكولات والمشروبات على الانضمام إلى المبادرة سعياً لتحقيق مستقبل مستدام.

وقال شرف: تُعد شراكتنا الاستراتيجية مع بنك الإمارات للطعام، ومنصة Replate بداية رحلتنا نحو هدف ماجد الفطيم في تحقيق المحصلة الإيجابية بحلول عام 2040، حيث نجحت مبادرة الغذاء من أجل المستقبل خلال شهرين في المرحلة التجريبية في إنقاذ أكثر من 2,000 وجبة (15 كيلوجرام يومياً)، والحفاظ على 2.28 مليون لتر من المياه، وحماية البيئة من 2,050 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون، والذي يعكس جهودنا الدؤوبة لإحداث تأثير إيجابي على المجتمع المحلي والبيئة بشكل عام".

ومن جهة أخرى، قال معن محفوض، المؤسس ورئيس المجلس التنفيذي لشركة ريبليت: "يحتاج رواد الأعمال إلى سياسات رائدة والدعم الحكومي لتوسيع نطاق عملهم، كما تحتاج الحكومات أيضًا إلى رواد الأعمال لتنفيذها"، مشيراً إلى أن هذا النموذج ينطبق بشكل خاص على القطاع الاجتماعي والبيئي، وتعميق التعاون بين الاثنين ضروري لجعل المستحيل ممكناً.

تعاون مشترك

وأشارت منال بن يعروف، رئيس لجنة تسيير أعمال بنك الإمارات للطعام، أن البنك سيعمل مع إدارة شركة ماجد الفطيم على تشجيع وتحفيز أكبر عدد من المؤسسات الغذائية والمطاعم والفنادق من المشاركة الفعّالة لإنجاح هذه المبادرة، وذلك من خلال توعيتهم بشروط وأهداف المبادرة، وأهمية الحفاظ على النعمة من الهدر وتشجيعهم على المسؤولية المجتمعية تجاه الأخرين (المستفيدين)، بما يخلق بيئة نظيفة وخالية من الانبعاثات الكربونية ويعزز مساهمتهم في توفير الأمن الغذائي للجميع.

كما يطمح البنك من خلال المبادرة رفقة الشركاء إلى زيادة عدد المشاركين في المستقبل، بحيث تكون ثقافة "لا لهدر الطعام الصالح" ثقافةً استهلاكية روتينية من قبل كل المؤسسات الغذائية بمراكز التجارية بالإمارة.

تقنيات متقدمة

وتعد شركة ريبليت (Replate)، إحدى الشركات العالمية التي تستخدم التكنولوجيا لربط الشركات والمطاعم والأحداث العالمية وأي شركات لديها فائض من الطعام مع أولئك الموجودين في المجتمع الذين يحتاجون إلى وجبات.

وستعمل الشركة في إطار المبادرة الحالية على جمع البيانات الخاصة بكميات الأغذية المتبرع بها بشكلٍ يومي من الثلاجات المخصصة للتبرعات الغذائية، وتوفير التقارير الدورية (اليومية والأسبوعية والشهرية) لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، وذلك بعد دراسة كمية تقليل الهدر من فائض الطعام الصالح للاستهلاك، وقياس نسبة تقليل نفايات الطعام مع إدارة النفايات، وأيضاً نسبة تقليل التلوث البيئي من خلال خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات تحويل وتدوير الفائض من الطعام.

وبدأت شركة ريبليت بدراسة تجريبية بسيطة لقياس اهتمام الجمهور بالتبرعات الغذائية منذ ديسمبر عام 2022، حيث وصل عدد التبرعات الغذائية في بداية الدراسة إلى 74 وجبة غذائية، وخلال شهر مايو 2023، تضاعف عدد الوجبات المتبرع بها ليصل إلى 1,210 وجبة غذائية شهرياً، مما ساهم في الحفاظ على طن من الطعام، و2,284,884 ليتر من الماء، إضافةً إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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