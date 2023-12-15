12.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي 12.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 3,888 مبايعة بقيمة 10.68 مليار درهم، منها 304 مبايعة للأراضي بقيمة 3.53 مليار درهم و2744 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.15 مليار درهم.



وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 940 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 169.48 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 102 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.



وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 123 مبايعة بقيمة 141.81 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 815.56 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 26.27 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 500 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 305 مليون درهم في منطقة المركز التجارى الثانيه وأخيرا مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.



وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 340 مبايعة بقيمة 303.57 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 327 مبايعة بقيمة 645.64 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 252 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.77 مليار درهم منها 79 رهونات أراضي بقيمة 364.35 مليون درهم و525 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.4 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجارى الثانيه بقيمة 364.46 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 98.92 مليون درهم.



وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 236 هبة بقيمة 491.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعيه الخامسه بقيمة 73.31 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 58.37 مليون درهم.



تداولات اليوم



وفيما يتعلق بتداولات اليوم بلغت التصرفات

1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 406 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 244.95 مليون درهم و386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.07 مليار درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 102 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 32.61 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.



وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 2.81 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 5.57 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 69.03 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 23.05 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20.76 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 19.89 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.



كما تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 378.1 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 57.13 مليون درهم وثالثة في اليفره 1 بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 147.78 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 166.76 مليون درهم منها 7 رهونات أراضي بقيمة 53.87 مليون درهم و63 رهونات فلل وشقق بقيمة 112.89 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 42.57 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 16.45 مليون درهم.



وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 20.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الثالثة بقيمة 10.21 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 4.5 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز