جامعة الإمارات تستقبل 33 طالباً وطالبة من أبناء غزة للدراسة على نفقة الدولة



بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس الوزراء – رئيس ديوان الرئاسة، استقبلت جامعة الإمارات العربية المتحدة 33 طالباً وطالبة من أبناء قطاع غزّة للدراسة على نفقة دولة الإمارات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المجالات الإنسانية، والإغاثية والطبية والتعليمية.

وتوجّه معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" على هذه المبادرة الكريمة التي تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تُقدّمه الإمارات لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما وجّه معاليه آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس الوزراء – رئيس ديوان الرئاسة على توجيهاته الكريمة في توفير فرصة الدراسة للطلبة والطالبات القادمين من غزة، في واحدة من أرقى الجامعات في الدولة وعلى المستوى العربي، ومساندة هؤلاء الطلبة والطالبات وتأمين مستقبل أفضل لهم للدراسة في مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية

وأضاف: يُسعدنا في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن نرحب بهؤلاء الطلاب والطالبات، ومساندتهم لتأمين مسيرة تعليمية مُتميّزة لهم ومساعدتهم في بناء مستقبلهم".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز