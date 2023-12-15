استطلاع: تراجع جديد لشعبية نتنياهو وسط انتقادات لسياسته تجاه بايدن

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- واصلت شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التراجع، وفق أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "لازار" للبحوث والاستشارات، بطلب من صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، ونشرت نتائجه اليوم الجمعة.

وشمل الاستطلاع، الذي جاء على خلفيّة الجمود الراهن في المشهد السياسي الإسرائيلي، فضلًا عن جمود مماثل فيما يتعلّق بمصير الأسرى الإسرائيليين، بُعدًا جديدًا، يتعلّق بأداء نتنياهو على صعيد العلاقات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذ رأى 43% من المشاركين أن أداء نتنياهو مع بايدن فيما يتعلق بملف الحرب على قطاع غزة غير صحيح.

في المقابل قال 36% من المشاركين في الاستطلاع، إن نتنياهو يتعامل بشكل صحيح مع بايدن في هذا الصدد، فيما عجز 21% عن تحديد ما إذا كانت سياسات رئيس الوزراء صحيحة أم لا.

وبتحليل النتائج، وجد فريق الاستطلاع أن أغلب ناخبي "الليكود" والذين منحوا أصواتهم لحزب السلطة في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بواقع 63% على قناعة بأن أداء نتنياهو أمام بايدن صحيح، فيما قال 78% من ناخبي "هناك مستقبل" الليبرالي" المعارض، و68% من ناخبي "معسكر الدولة" الائتلافي إن أداء نتنياهو غير صحيح.

المعارضة تتقدم

الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة للأسبوع التاسع على التوالي أظهر استمرار تراجع شعبية الأحزاب الائتلافية مجتمعة، في مقابل استمرار تحسّن موقف الأحزاب المعارضة مجتمعة، ولو أجريت الانتخابات العامة اليوم سوف تحصل أحزاب الائتلاف اليمينية والمتشددة دينيًّا على 43 مقعدًا فقط، في مقابل 44 حصلت عليها الأسبوع الماضي.

ووصلت أحزاب المعارضة إلى ذروة جديدة، حيث منحها المشاركون في الاستطلاع 77 مقعدًا مقابل 76 في استطلاع الجمعة الماضي، مع الإشارة إلى أن عدد المقاعد المشار إليه يشمل الأحزاب العربية.

صعود لأسهم غانتس

وفيما يتعلّق بسؤال من الأجدر بمنصب رئيس الوزراء، بقيت حظوظ وزير الدفاع السابق بيني غانتس، عضو مجلس الحرب والمنضم هو ونواب من حزبه "معسكر الدولة" الوسطي اليميني إلى الائتلاف عقب "طوفان الأقصى"، أفضل بكثير مقارنة بحظوظ نتنياهو، إذ أشار 51% من المشاركين إلى أن غانتس الأجدر، في مقابل 31% يعتقدون أن نتنياهو الأجدر.

وبتحليل النتائج، وجد فريق الاستطلاع أن الصعود النسبي لحظوظ غانتس جاء عبر أصوات انتقلت إليه من حزب "هناك مستقبل" الليبرالي، برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، إذ قال 91% من ناخبي "هناك مستقبل" أن غانتس الأجدر، أي بزيادة قدرها 3% مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي.

انحسار تأييد نتنياهو

وفيما يتعلق بناخبي "الليكود" فقد انسحب قرابة 3% منهم من تأييد نتنياهو بعد أن منحه 64% أصواتهم قبل أسبوع، وقال 61% من ناخبي "الليكود" إن نتنياهو الأجدر برئاسة الحكومة في استطلاع اليوم.

وأجاب المشاركون في الاستطلاع على سؤال بشأن "إلى أي حزب سيذهب صوتك لو أُجريت الانتخابات اليوم؟"، إذ حصل "معسكر الدولة" على 39 مقعدًا، بزيادة مقعد واحد عن استطلاع الأسبوع الماضي، ومنح المشاركون حزب "الليكود" 17 مقعدًا بتراجع مقعد واحد أيضًا.

وحصل "هناك مستقبل" على 14 مقعدًا بدلًا من 15 حققها قبل أسبوع، وتراجع "إسرائيل بيتنا" اليميني العلماني بزعامة أفيغدور لِيبِرمان مقعدًا واحدًا ليستقرّ عند 9 مقاعد، بينما حقّق "شاس" الحَريدي الشرقي 8 مقاعد بدلًا من 9 حققها الأسبوع الماضي أيضًا.

ولم تتغير النتيجة بالنسبة لحزب "يِهْدُوت هاتُوراه" الحَريدي الأشكنازي، إذ منحه المشاركون 7 مقاعد مثل الأسبوع الماضي، وتحسّن موقف "عوتْسِما يِهُودِيت" الراديكالي المتطرف، بزعامة إيتمار بن غِفير ليحقق 7 مقاعد بدلًا من 6 الأسبوع الماضي، وحققت كتلة "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية بِتسلئِيل سِموتْرِيتش، 4 مقاعد مثل الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أنها كانت تفشل قبل ذلك في تحقيق نسبة الحسم التي تمنحها مقعد بالكنيست.