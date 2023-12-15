الجيش الإسرائيليّ يعلن استعادة جثّتي جنديين من غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعاد "جثتي المختطفين، الجندي نيك بيزر والعريف الراحل رون شيرمان، من قطاع غزة إلى إسرائيل في نشاط مقاتلي اللواء 551 والوحدة 504 التابعة للجيش الإسرائيلي".
وذكر أنه "بعد إجراء تحديد الهوية الذي قام به مسؤولون طبيون وحاخامات عسكريون، اليوم الجمعة، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلتيهما... اللذين تم اختطافهما يوم السبت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، من قِبل حركة حماس، تم انتشال جثتيهما وإعادتها إلى أراضي دولة إسرائيل".
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