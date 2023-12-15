الجيش الإسرائيليّ يعلن استعادة جثّتي جنديين من غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعاد "جثتي المختطفين، الجندي نيك بيزر والعريف الراحل رون شيرمان، من قطاع غزة إلى إسرائيل في نشاط مقاتلي اللواء 551 والوحدة 504 التابعة للجيش الإسرائيلي".

وذكر أنه "بعد إجراء تحديد الهوية الذي قام به مسؤولون طبيون وحاخامات عسكريون، اليوم الجمعة، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلتيهما... اللذين تم اختطافهما يوم السبت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، من قِبل حركة حماس، تم انتشال جثتيهما وإعادتها إلى أراضي دولة إسرائيل".